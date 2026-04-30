Ο Ρονάλντο έφθασε στα 970 γκολ!

Ο Κριστιάνο Ρονάλντο πλησιάζει στον μεγάλο του στόχο, την επίτευξη 1.000 γκολ πριν αποσυρθεί από τα γήπεδα. Ο 41χρονος Πορτογάλος σούπερ σταρ σκόραρε στη νίκη της Αλ Νασρ επί της Αλ Αχλί με 2-0, ανοίγοντας το σκορ με κεφαλιά και φθάνοντας συνολικά στα 970 (!) γκολ στην εκπληκτική καριέρα του.

Με 25 γκολ στο εφετινό πρωτάθλημα της Σαουδικής Αραβίας, ο πεντάκις κάτοχος της «Χρυσής Μπάλας» συνεχίζει την εξαιρετική του πορεία και οδηγεί την ομάδα του προς την κατάκτηση του τίτλου στη Saudi Pro League. Η Αλ Νασρ βρίσκεται στην κορυφή της βαθμολογίας, στο +8 από την Αλ Χιλάλ, που έχει ένα ματς λιγότερο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ