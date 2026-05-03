Conference Cup: Τρίτος ο Απόλλων Σμύρνης

Ο Απόλλων Σμύρνης κατέλαβε την τρίτη θέση στο final-4 του Conference Cup υδατοσφαίρισης ανδρών, το οποίο φιλοξενεί στο κολυβητήριο του Παλαιού Φαλήρου, καθώς επικράτησε 15-13 του Πανιωνίου στον “μικρο” τελικό της διοργάνωσης. Οι δύο ομάδες ανανεώνουν το ραντεβού τους για την Τετάρτη (6/5) στη Νέα Σμύρνη, όπου θα αναμετρηθούν στον δεύτερο αγώνα της προημιτελικής φάσης των πλέι-οφ της Waterpolo League (ο Απόλλων προηγείται με 1-0 στη σειρά).

Ο Πανιώνιος εκμεταλλεύθηκε τις πολλές ποινές που κέρδισε στην πρώτη περίοδο (έξι αποβολές και δύο πέναλτι, με τον Ντάουμπε να χρεώνεται πολύ νωρίς με δύο και να αποσύρεται για να προστατευτεί) και προηγήθηκε 6-4, με σκόρερ τους Γούνα, Ανδρέα Μπιτσάκο και Σουζούκι. Στο δεύτερο οκτάλεπτο ο ρυθμός έπεσε κάπως, με τους Νεοσμυρνιώτες να διατηρούν προβάδισμα 1-2 τερμάτων ως το ημίχρονο (9-7).

Στην τρίτη περίοδο οι “κυανέρυθροι” ξεκίνησαν με 0/2 στον παίκτη παραπάνω (στη μία περίπτωση με διπλή αποβολή) και η “αμφίβια ταξιαρχία” ισοφάρισε 9-9 με γκολ του Μπογκντάνοβιτς στην κόντρα (το πρώτο του Σέρβου στον “μικρό” τελικό). Ο Σπυθολέων Καρατζάς με δύο προσωπικά γκολ έδωσε προσωρινά “ανάσα” στον Πανιώνιο, όμως ο Απόλλωνας βρήκε ευκαιρίες να βγει στην κόντρα με τους Λασκαρίδη και Ντάουμπε και πέρασε μπροστά 13-11.

Η ομάδα της Νέας Σμύρνης προσπάθησε να επιστρέψει στο παιχνίδι και, παρά το ότι δεν μπορούσε πλέον να αξιοποιήσει τις αποβολές, μείωσε σε 14-13 με τον Κώστα Μπιτσάκο. Στα δύο λεπτά πριν τη λήξη, μετά από αποβολή στην οποία υπέπεσε ο Καπετανάκης πάνω στον Σολανάκη, απειλήθηκε γενική σύρραξη, με τους διαιτητές -αφού συμβουλεύτηκαν το βίντεο- να αποβάλλουν με αντικατάσταση τους δύο… πρωταγωνιστές του επεισοδίου. Με την επανέναρξη του παιχνιδιού, ο Μπογκντάνοβιτς πέτυχε το 15-13 και ουσιαστικά “κλείδωσε” τη νίκη του Απόλλωνα.

Τα οκτάλεπτα: 4-6, 3-3, 6-2, 2-2

Η εξέλιξη του σκορ: 1-0 Γαρδίκας (π.π.), 2-0 Ντάουμπε (περιφέρεια), 2-1 Γούνας (περιφέρεια), 2-2 Σουζούκι (π.π.), 3-2 Γαρδίκας (περιφέρεια), 3-3 Ανδρ. Μπιτσάκος (πέναλτι), 4-3 Σολανάκης (π.π.), 4-4 Σουζούκι (π.π.), 4-5 Ανδρ. Μπιτσάκος (π.π.), 4-6 Γούνας (περιφέρεια), 5-6 Λασκαρίδης (περιφέρεια), 5-7 Ανδρ. Μπιτσάκος (π.π.), 6-7 Λασκαρίδης (κόντρα), 6-8 Τακάτα (περιφέρεια), 7-8 Γαρδίκας (π.π.), 7-9 Γούνας (περιφέρεια), 8-9 Ρομπόπουλος (περιφέρεια), 9-9 Μπογκντάνοβιτς (κόντρα), 9-10 Καρατζάς (φουνταριστός), 10-10 Γαρδίκας (π.π.), 10-11 Καρατζάς (π.π.), 11-11 Ντάουμπε (περιφέρεια), 12-11 Λασκαρίδης (κόντρα), 13-11 Ντάουμπε (κόντρα), 13-12 Καπετανάκης (φουνταριστός), 14-12 Μπογκντάνοβιτς (κόντρα), 14-13 Κ. Μπιτσάκος (περιφέρεια), 15-13 Μπογκντάνοβιτς (μπάσιμο).

Ο Απόλλωνας είχε 4/9 με παίκτη παραπάνω, 5 γκολ από την περιφέρεια, 1 με μπάσιμο και 5 στην κόντρα.

Ο Πανιώνιος είχε 5/15 με παίκτη παραπάνω, 1/2 πέναλτι, 5 γκολ από την περιφέρεια και 2 από θέση φουνταριστού.

Αποβλήθηκαν με αντικατάσταση οι Σολανάκης και Καπετανάκης, 2΄01΄΄ πριν τη λήξη της αναμέτρησης. Με τρεις ποινές αποβλήθηκαν ο Αλαμάνος (1΄03΄΄ πριν τη λήξη της τρίτης περιόδου), ο Ρομπόπουλος (3΄14΄΄ πριν το τέλος του αγώνα) και ο Μυρίλος (1΄27΄΄ πριν τη λήξη του ματς).

Διαιτητές: Μπουρζ (Γαλλία), Κολομίνας (Ισπανία)

Οι συνθέσεις:

ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣ (Τεό Λοράντος): Λιμαράκης, Αλαμάνος, Μπογκντάνοβιτς 3, Παππάς, Καπότσης, Λασκαρίδης 3, Ντάουμπε 3, Ρομπόπουλος 1, Μυρίλος, Γαρδίκας 4, Αλευρίδης, Σολανάκης 1, Ν. Μητράκης, Γ. Μητράκης

ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ (Κώστας Δήμου): Πόρτερ, Μπουζαλάς, Κ. Μπιτσάκος 1, Σπυθ. Καρατζάς 2, Παπάκος, Σουζούκι 2, Ανδρ. Μπιτσάκος 3, Τακάτα 1, Μουρίκης, Γούνας 3, Κούκουνας, Καπετανάκης 1, Παρτσόγλου, Τρασάι

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ