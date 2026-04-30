«Σεισμός» στην Eredivisie από το σκάνδαλο «Paspoortgate»

«Σεισμό» στην ολλανδική Eredivisie προκαλεί το σκάνδαλο «Paspoortgate» (σ.σ: προβληματικά διαβατήρια), επηρεάζοντας όλους τους συλλόγους και περισσότερους από τους μισούς αγώνες πρωταθλήματος, με 133 συνολικά να…οδηγούνται προς επανάληψη, ενώ αρκετοί Ολλανδοί παίκτες φέρονται να έχασαν τις άδειες εργασίας τους μετά την αλλαγή της υπηκοότητάς τους

Η ετυμηγορία αναμένεται να ανακοινωθεί στην Δευτέρα (4/5).

Το σκάνδαλο ξέσπασε αφού η NAC Μπρέντα, προτελευταία και πέντε βαθμούς μακριά από την τελευταία ομάδα που σώνεται, προχώρησε σε καταγγελία στο δικαστήριο για τη βαριά ήττα της (6-0) από τους Γκόου Αχέντ Ιγκλς (σ.σ: είχε νικήσει 2-1 τον Παναθηναϊκό στο ΟΑΚΑ για την 2η αγωνιστική στη league phase του Europa League και είχε αγωνιστεί ο Τζέιμς), με τον ισχυρισμό ότι η αντίπαλος ομάδα χρησιμοποίησε έναν παίκτη που δεν πληρούσε τις προϋποθέσεις, τον Ντιν Τζέιμς.

Η υπόθεση είναι αρκετά περίπλοκη. Ο Τζέιμς γεννήθηκε στην Ολλανδία αλλά προφανώς δεν έχει άδεια εργασίας. Έχοντας γίνει Ινδονήσιος πολίτης -είναι διεθνής παίκτης- θα έπρεπε να αποποιηθεί το ολλανδικό του διαβατήριο.

Δεν πρόκειται για μεμονωμένη περίπτωση. Ο επίσημος κρατικός φορέας ραδιοτηλεόρασης στην Ολλανδία, NOS, αποκαλύπτει 13 άλλους παίκτες της Eredivisie που επέλεξαν να εκπροσωπήσουν το Σουρινάμ, την Ινδονησία, το Πράσινο Ακρωτήριο, το Τόγκο και το Τρινιντάντ και Τομπάγκο, οι οποίοι φέρεται επίσης να έχασαν τις άδειες εργασίας τους.

Πρόκειται για τους:

Τιάρον Τσέρι – NEC Ναϊμέγκεν (Σουρινάμ)

Ετιέν Βάεσεν – Γκρόνινγκεν (Σουρινάμ)

Ρίσονελ Μάργκαρετ – Γκόου Αχέντ Ιγκλς (Σουρινάμ)

Ντιν Τζέιμς – Γκόoυ Αχέντ Ιγκλς (Ινδονησία)

Αγίνι Σάντο – Σπάρτα Ρότερνταμ (Πράσινο Ακρωτήριο)

Ζαμίρο Μοντέιρο – PEC Τσβόλε ( Πράσινο Ακρωτήριο)

Μεες Χίλγκερς – Τβέντε (Ινδονησία)

Τζάστιν Χούμπνερ – Φορτούνα Σιτάρντ (Ινδονησία)

Ντίον Μαλόουν – Τέλσταρ (Σουρινάμ)

Γιανίκ Λέλιενταλ – FC Φόλενταμ (Σουρινάμ)

Μαόουνα Αμέβορ – FC Φόλενταμ (Τόγκο)

Ντέρον Πέιν – FC Φόλενταμ (Τρινιντάντ και Τομπάγκο)

Ντζενέντσιο φαν ντε Κουστ – Χεράκλες Αλμέλο (Σουρινάμ)

Μιλιάνο Τζόναθανς – Εξέλσιορ (Ινδονησία)

NEC Ναϊμέγκεν και Γκρόνινγκεν έχουν αποκλείσει τους Τιάρον Τσέρι και Ετιέν Βάεσεν-οι οποίοι δεν έχουν ευρωπαϊκά διαβατήρια-από τις ομάδες και τις προπονήσεις.

«Παίζοντας για αυτές τις χώρες, χάνουν την ολλανδική τους υπηκοότητα, και αν έχετε διαβατήριο εκτός ΕΕ ή Ελβετίας, χρειάζονται άδεια εργασίας για να εργαστούν στην Ολλανδία», εξήγησε ο Γιουςτ Βερλάαν, ειδικός στο αθλητικό δίκαιο, στο NOS.

Άγιαξ, Φέγενορντ, Τέλσταρ, FC Φόλενταμ, Χέρακλες έχουν ενταχθεί υπέρ της Μπρέντα και έχουν επίσης κινηθεί νομικά.

«Το ζήτημα των διαβατηρίων επηρεάζει 11 παίκτες της Eredivisie που κατανέμονται σε οκτώ συλλόγους. Συνολικά, αφορά 133 αγώνες της Eredivisie», προειδοποιεί ο Μίψελ φαν Ντάικ, δικηγόρος της Ομοσπονδίας.

Η διευθύντρια επαγγελματικού ποδοσφαίρου της Βασιλικής Ολλανδικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας (KNVB) είπε: «Επηρεάζει περισσότερους από τους μισούς αγώνες της Eredivisie και σχεδόν όλους τους συλλόγους. Θα υπάρξει χάος».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ