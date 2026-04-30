Τουρνουά Masters Μαδρίτης: Στα ημιτελικά ο Σίνερ

Ο Γιάνικ Σίνερ, επιβεβαίωσε τα προγνωστικά και προκρίθηκε στα ημιτελικά του Madrid Open, για πρώτη φορά στην καριέρα του.

Ο Ιταλός πρωταθλητής και Νο1 στον κόσμο, λύγισε την αντίσταση του 19χρονου Ισπανού, Ραφαέλ Χόδαρ με 6-2, 7-6(0), σημειώνοντας την 21η συνεχόμενη νίκη του στα φετινά ATP Masters 1000, μετά από μια ώρα και 58 λεπτά αγώνα.

Πλέον ο Σίνερ είναι δύο βήματα μακριά από το να κατακτήσει το 5ο συνεχόμενο 1000άρι τουρνουά, μετά τα Paris Masters, Indian Wells, Miami Open και Monte-Carlo. Στα ημιτελικά θα παίξει κόντρα στον Αρτούρ Φις, ο οποίος χρειάστηκε μόλις 75 λεπτά για να πάρει την πρόκριση στα ημιτελικά, κι αυτός για πρώτη φορά στην καριέρα του.

Ο Γάλλος και Νο 25 στην παγκόσμια κατάταξη επικράτησε με 6-3, 6-4 του Τσέχου (Νο14) Γίρι Λεχέτσκα.

ΠΗΓΗ- ΑΠΕ