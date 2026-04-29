Τένις: Πρώτη ήττα μέσα στο 2026 και αποκλεισμός στην Μαδρίτη για την Σαμπαλένκα

Αήττητη από την αρχή της χρονιάς, η επικεφαλής της παγκόσμιας κατάταξης, Αρίνα Σαμπαλένκα, αποκλείσθηκε στα προημιτελικά του τουρνουά WTA 1000, που φιλοξενείται στην Μαδρίτη, καθώς ηττήθηκε από την Αμερικανίδα, Χέιλι Μπαπτίστ (Νο 32 στον κόσμο), με 2-6, 6-2, 7-6(6) μετά από περισσότερες από δυόμισι ώρες αγώνα.

Αυτή η ήττα τερματίζει ένα σερί δεκαπέντε διαδοχικών νικών για την τετράκις πρωταθλήτρια Grand Slam.

Η 27χρονη Λευκορωσίδα, πήρε το πρώτο σετ αρκετά εύκολα, αλλά απογοήτευσε στο δεύτερο, χάνοντας το σερβίς της τρεις φορές και αποτυγχάνοντας να αξιοποιήσει κάποιο από τα έξι match point της στο τρίτο σετ.

Η Σαμπαλένκα είχε ήδη δυσκολευθεί στον προηγούμενο γύρο εναντίον της Ναόμι Οσάκα (Νο 15) από την Ιαπωνία, επικρατώντας με 6-7 (1), 6-3, 6-2, μετά από μια «μάχη» δύο ωρών και είκοσι λεπτών.

Στα 24 της, η Χέιλι Μπαπτίστ, η οποία δεν είχε νικήσει ποτέ παίκτρια από το Top 5 και δεν έχει κατακτήσει τίτλους στο απλό στο τουρνουά, θα αντιμετωπίσει στα ημιτελικά, την Ρωσίδα Μίρα Αντρέεβα (Νο 9).

