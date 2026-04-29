Masters Μαδρίτης: Στα προημιτελικά ο Ζβέρεφ κόντρα στον Κομπόλι

Ο Αλεξάντερ Ζβέρεφ, επιβεβαίωσε τα προγνωστικά και προκρίθηκε στα προημιτελικά του Madrid Open. Ο Γερμανός πρωταθλητής λύγισε την αντίσταση του μαχητικού Γιακούμπ Μένσικ με 6-4, 6-7(4) και 6-3, σε αγώνα διάρκειας 2 ωρών και 19 λεπτών.

Στην οκτάδα ο Ζβέρεφ θα αντιμετωπίσει τον Φλάβιο Κομπόλι, ο οποίος απέκλεισε τον Ντανιίλ Μεντβέντεφ και εξασφάλισε την πρώτη του παρουσία σε προημιτελικά ATP Masters 1000 στην καριέρα του.

Ο 23χρονος Ιταλός και Νο 13 του κόσμου κέρδισε τον Ρώσο με 6-3, 5-7, 6-4 μετά από δύο ώρες και 21 λεπτά αγώνα.

