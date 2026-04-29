Masters Μαδρίτης: Αποκλείστηκε και στο διπλό ο Τσιτσιπάς

Την επομένη της ήττας του από τον Νορβηγό, Κάσπερ Ρούουντ, στη φάση των «16» του μονού, ο Στέφανος Τσιτσιπάς, αποκλείστηκε και στο διπλό του τουρνουά της κατηγορίας Masters 1000 που διεξάγεται στη Μαδρίτη.

Μολονότι ο Έλληνας πρωταθλητής και ο Ιταλός παρτενέρ του, Λουτσιάνο Νταρντέρι, πήραν το πρώτο σετ, ηττήθηκαν στο πλαίσιο της φάσης των «16» από τους Γκουίντο Αντρεότσι (Αργεντινή)/Μανουέλ Γκινάρ (Γαλλία) με 7-5, 1-6, 9-11, ύστερα από αγώνα που κράτησε μια ώρα και 28 λεπτά περίπου, και αποχαιρέτησαν τη διοργάνωση.

