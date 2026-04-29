Στον δρόμο για το πρώτο τρόπαιο
Η Ατλέτικο Μαδρίτης έχει κερδίσει 11 από τους 15 προηγούμενους αγώνες της σε διπλές αναμετρήσεις της UEFA εναντίον αγγλικών ομάδων, συμπεριλαμβανομένων και των τριών ημιτελικών, αλλά η Άρσεναλ που τους νίκησε πειστικά με 4-0 στη league phase αντιπροσωπεύει τη πιο δύσκολη δοκιμασία τους μέχρι στιγμής.
Η Ατλέτικο Μαδρίτης αποτελεί μια ισχυρή δύναμη στην επίθεση με 34 γκολ στη φετινή διοργάνωση – τα περισσότερα που έχουν πετύχει ποτέ σε μια διοργάνωση Κυπέλλου Πρωταθλητριών/Champions League., ενώ η Άρσεναλ-από τη μεριά της- δέχθηκε μόλις πέντε γκολ στους 12 αγώνες της.
Η ασταμάτητη δύναμη συναντά τον ακλόνητο στόχο ποιος θα είναι ισχυρότερος για δύο συλλόγους που εξακολουθούν να κυνηγούν το άπιαστο πρώτο τους Champions League;
Οι προημιτελικοί τους ήταν επίσης αντίθετοι. Το παιχνίδι της Ατλέτικο με την Μπαρτσελόνα ήταν ένα παιχνίδι-τρενάκι γεμάτο…πάνω-κάτω, με τους παίκτες του Ντιέγκο Σιμεόνε να φτάνουν στο αποκορύφωμά τους με νίκη με 2-0 στον πρώτο αγώνα, πριν μείνουν με 2-0 στον επαναληπτικό αγώνα, μόνο και μόνο για να σκοράρει ο Αντέμολα Λούκμαν και, τελικά, φέρει την πρόκριση.
Η Άρσεναλ, αντίθετα, κέρδισε με 1-0 την Σπόρτινγκ Λισαβόνα χάρη στο νικητήριο γκολ του Κάι Χάβερτς στο τέλος της αναμέτρησης στη Λισαβόνα και η άμυνά της έμεινε σταθερή στον αγώνα του Λονδίνου που ολοκληρώθηκε χωρίς γκολ.
Το πρόγραμμα των πρώτων αγώνων στην ημιτελική φάση του Champions League:
Τρίτη 28/4
Παρί Σεν Ζερμέν (Γαλλία)-Μπάγερν Μονάχου (Γερμανία) 5-4
Τετάρτη 29/4
Ατλέτικο Μαδρίτης (Ισπανία)-Άρσεναλ (Αγγλία) 22:00
Οι ρεβάνς θα γίνουν 5/6 Μαΐου
Ο τελικός στις 30 Μαΐου (Βουδαπέστη)
