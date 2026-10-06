Το τέλος ενός θρύλου: Ο Μέσι αποχαιρετά την Εθνική ομάδα
Αύριο στις 20:00 τοπική ώρα, μετά το τέλος του αγώνα με την Μπενίν στο Μπουένος Άιρες, θα πέσει η αυλαία για τον Λιονέλ Μέσι και την Εθνική ομάδα της Αργεντινής.
Ο διεθνής ποδοσφαιριστής σταματά από τη Εθνική ομάδα σε ηλικία 39 ετών, κλείνοντας έναν ιστορικό κύκλο και μία ολόκληρη επόχη για το ποδόσφαιρο της Αργεντινής.
Το κλίμα αναμένεται φορτισμένο στο γήπεδο “Μονουμένταλ“, με 85.000 θεατές να παρακολουθούν την τελευταία συμμετοχή του “μεγάλου” ποδοσφαιριστή.
Με το αξεπέραστο ρεκόρ των 207 συμμετοχές, 125 γκολ και 65 ασίστ στην Αργεντινή, οδήγησε την Αργεντινή στην κορυφή.
Το 2022 η εθνική ομάδα της Αργεντινής κατέκτησε το Παγκόσμιο Κύπελλο. Μάλιστα η νίκη ήρθε μετά από 36 χρόνια, με την τελευταία φορά να ανήκει στον Ντιέγκο Μαραντόνα.
Ο Λιονέλ Μέσι κράτησε στα χέρια του, 8 φορές της Χρυσή Μπάλα.
Κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2008, ενώ δύο φορές, κατέκτησε τίτλο Copa America το 2021 και το 2024.
Ακόμη κέρδισε τον Finalissima, αγώνας στον οποίο αναμετρήθηκαν οι νικητές Euro και Copa America το 2022.
Στα πρώτα του βήματα το 2005 όταν ήταν μόλις 18 χρονών, κατέκτησε το Παγκόσμιο Κύπελλο Κ-20.
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