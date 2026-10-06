Το τέλος ενός θρύλου: Ο Μέσι αποχαιρετά την Εθνική ομάδα

Αύριο στις 20:00 τοπική ώρα, μετά το τέλος του αγώνα με την Μπενίν στο Μπουένος Άιρες, θα πέσει η αυλαία για τον Λιονέλ Μέσι και την Εθνική ομάδα της Αργεντινής.

Ο διεθνής ποδοσφαιριστής σταματά από τη Εθνική ομάδα σε ηλικία 39 ετών, κλείνοντας έναν ιστορικό κύκλο και μία ολόκληρη επόχη για το ποδόσφαιρο της Αργεντινής.

AP Photo/David Santiago

Το κλίμα αναμένεται φορτισμένο στο γήπεδο “Μονουμένταλ“, με 85.000 θεατές να παρακολουθούν την τελευταία συμμετοχή του “μεγάλου” ποδοσφαιριστή.

Με το αξεπέραστο ρεκόρ των 207 συμμετοχές, 125 γκολ και 65 ασίστ στην Αργεντινή, οδήγησε την Αργεντινή στην κορυφή.

Το 2022 η εθνική ομάδα της Αργεντινής κατέκτησε το Παγκόσμιο Κύπελλο. Μάλιστα η νίκη ήρθε μετά από 36 χρόνια, με την τελευταία φορά να ανήκει στον Ντιέγκο Μαραντόνα.

Η Εθνική ομάδα της Αργεντινής κατακτά το Παγκόσμιο Κύπελλο το 2022 AP Photo/Hassan Ammar

Ο Λιονέλ Μέσι κράτησε στα χέρια του, 8 φορές της Χρυσή Μπάλα.

O Λιονέλ Μέσι βραβεύεται με την Χρυσή Μπάλα το 2010 AP Photo/Frank Augstein

Κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2008, ενώ δύο φορές, κατέκτησε τίτλο Copa America το 2021 και το 2024.

Η Αργεντινή κατακτά το Copa America Το 2021 AP Photo/Andre Penner, File

Ακόμη κέρδισε τον Finalissima, αγώνας στον οποίο αναμετρήθηκαν οι νικητές Euro και Copa America το 2022.

Ο Λιονέλ Μέσι στον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου Κ-20 το 2005 AP Photo/Fred Erns, File

Στα πρώτα του βήματα το 2005 όταν ήταν μόλις 18 χρονών, κατέκτησε το Παγκόσμιο Κύπελλο Κ-20.