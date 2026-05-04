Ο Τσιτσιπάς ανέβηκε πέντε θέσεις, στο Νο75 του κόσμου- O Σακελλαρίδης στο Νο200

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς, με την πορεία του στο τουρνουά της Μαδρίτης, σταμάτησε την καθοδική πορεία του, καθώς, ανέβηκε πέντε θέσεις, σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα, και βρίσκεται πλέον στο Νο75 του κόσμου με 765 βαθμούς, σύμφωνα με τη νέα λίστα που έδωσε σήμερα στη δημοσιότητα η ομοσπονδία των ανδρών (ATP).

Στο μεταξύ ο Στέφανος Σακελλαρίδης, από την πλευρά του, έκανε νέο άλμα στην κατάταξη, αυτή τη φορά 14 θέσεων και είναι πλέον στο Νο200 του κόσμου για πρώτη φορά στην καριέρα του.

Να σημειωθεί πως ο 21χρονος τενίστας ετοιμάζεται για την πρώτη του παρουσία στα προκριματικά του Roland Garros.

Στην κορυφή ο Γιάνικ Σίνερ, αύξησε τη διαφορά του από τον Κάρλος Αλκαράθ. Αξίζει να σημειωθεί ότι, πριν από την έναρξη του τουρνουά στο Ίντιαν Ουέλς, ο Αλκαράθ είχε προβάδισμα 3.150 βαθμών έναντι του Σίνερ, αλλά ο 24χρονος Ιταλός ανέτρεψε την εις βάρος του κατάσταση και, κατακτώντας τους τίτλους σε Ιντιαν Ουέλς, Μαϊάμι, Μόντε Κάρλο και Μαϊάμι.

Η πρώτη δεκάδα στον κόσμο:

1. Γιανίκ Σίνερ (Ιταλία) 14.350 βαθμοί

2. Κάρλος Αλκαράθ (Ισπανία) 12.960

3. Αλεξάντερ Ζβέρεφ (Γερμανία) 5.805

4. Νόβακ Τζόκοβιτς (Σερβία) 4.700

5. Φελίξ-Οζέ Αλιασίμ (Καναδάς) 4.050

6. Μπεν Σέλτον (ΗΠΑ) 4.030

7. Τέιλορ Φριτς (ΗΠΑ) 3.770

8. Άλεξ ντε Μινόρ (Αυστραλία) 3.755

9. Ντανίιλ Μεντβέντεφ (Ρωσία) 3.460

10. Λορέντσο Μουζέτι (Ιταλία) 3.415

…

75. Στέφανος Τσιτσιπάς (ΕΛΛΑΔΑ) 765

ΠΗΓΗ- ΑΠΕ