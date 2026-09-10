Τεντόγλου: Ο κορυφαίος αθλητής στίβου του Αυγούστου

Άλλη μία διάκριση σημειώνει ο Μίλτος Τεντόγλου στις επιτυχίες του, καθώς αναδείχθηκε κορυφαίος αθλητής στίβου για τον Αύγουστο. Ο «χρυσός» Ολυμπιονίκης το υπερταλέντο του στίβου, βγήκε πρώτος στην ψηφοφορία της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας στίβου (European Athletics).

Η αιτία της διάκρισής του, φέρεται να οφείλεται στο χρυσό μετάλλιο που κατέκτησε με άλμα στα 8.44μ στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα, το οποίο ήταν και το 4ο διαδοχικό χρυσό μετάλλιό του στη διοργάνωση (2018 Βερολίνο, 2022 Μόναχο, 2024 Ρώμη και 2026 Μπέρμιγχαμ).Σημαντικό είναι να θυμηθούμε και τις πρωτιές στo Diamond League. Ενώ παράλληα στη Ζυρίχη «πέταξε» στα 8.45μ., επίδοση που αποτέλεσε και όριο πρόκρισης για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του 2027.Η European Athletics, σε σχετική της ανάρτηση, τον χαρακτήρησε «Ελληνικό μεγαλείο» και δεν έχει άδικο.