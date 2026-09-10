Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας

Αθλητικές μεταδόσεις σήμερα με Παναθηναϊκό και Champions League

Τα αθλητικά γεγονότα της ημέρας (10.09.2026) που έχουν τηλεοπτική μετάδοση

17:45 ΣΚΑΪ Αστέρας Aktor – Άρης Κύπελλο Ελλάδας Superbet 2026-27

19:45 Magenta Sport 5 PSV Αϊντχόφεν – Σαχτάρ Ντόνετσκ UEFA Champions League 2026-27

19:45 Magenta Sport 4 Φενέρμπαχτσε – Ρόμα UEFA Champions League 2026-27

21:15 ΣΚΑΪ Παναθηναϊκός – Κηφισιά Stoiximan Super League 2026-27

22:00 Magenta Sport 8 Στίβενεϊτζ – Λούτον Sky Bet EFL League One 2026-27

22:00 Magenta Sport 7 Σλάβια Πράγας – Λανς UEFA Champions League 2026-27

22:00 Magenta Sport 6 Κόμο – Λειψία UEFA Champions League 2026-27

22:00 Magenta Sport 3 Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Σαμπάχ UEFA Champions League 2026-27

22:00 Magenta Sport 2 Μπάγερν Μονάχου – Μπόντο Γκλιμτ UEFA Champions League 2026-27

22:15 Magenta Sport 9 Εστρέλα – Μπράγκα Liga Portugal Betclic 2026-27