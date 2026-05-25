Τένις: Ο Στ. Τσιτσιπάς ανέβηκε στο Νο79 του κόσμου- O Σακελλαρίδης στο Νο197

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς σταμάτησε την καθοδική πορεία του, καθώς ανέβηκε τρεις θέσεις, σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα, και βρίσκεται πλέον στο Νο79 του κόσμου με 740 βαθμούς, σύμφωνα με τη νέα λίστα που έδωσε σήμερα στη δημοσιότητα η διεθνής ομοσπονδία τένις των ανδρών (ATP).

Στο μεταξύ ο 21χρονος Στέφανος Σακελλαρίδης συνεχίζει, από την πλευρά του, την ανοδική πορεία, καθώς ανέβηκε αυτή την εβδομάδα μια ακόμη θέση και είναι πλέον στο Νο 197 του κόσμου, με 297 βαθμούς, για πρώτη φορά στην καριέρα του.

Στην κορυφή παραμένει πάντα ο Γιάνικ Σίνερ, με μεγάλη διαφορά από τον Κάρλος Αλκαράθ. Αξίζει να σημειωθεί ότι, πριν από την έναρξη του τουρνουά στο Ίντιαν Ουέλς, ο Αλκαράθ είχε προβάδισμα 3.150 βαθμών έναντι του Σίνερ, αλλά ο 24χρονος Ιταλός, ανέτρεψε την εις βάρος του κατάσταση και, κατακτώντας τους τίτλους σε Ιντιαν Ουέλς, Μαϊάμι, Μόντε Κάρλο, Μαϊάμι και Ρώμη.

Η πρώτη δεκάδα στον κόσμο, έχει ως εξής:

1. Γιανίκ Σίνερ (Ιταλία) 14.750 βαθμοί

2. Κάρλος Αλκαράθ (Ισπανία) 11.960

3. Αλεξάντερ Ζβέρεφ (Γερμανία) 5.705

4. Νόβακ Τζόκοβιτς (Σερβία) 4.460

5. Μπεν Σέλτον (ΗΠΑ) 4.070

6. Φελίξ-Οζέ Αλιασίμ (Καναδάς) 4.050

7. Άλεξ ντε Μινόρ (Αυστραλία) 3.855

8. Ντανίιλ Μεντβέντεφ (Ρωσία) 3.760

9. Τέιλορ Φριτς (ΗΠΑ) 3.720

10. Αλεξάντερ Μπούμπλικ (Καζακστάν) 3.320

…

79. Στέφανος Τσιτσιπάς (ΕΛΛΑΔΑ) 740

ΠΗΓΗ- ΑΠΕ