Ολυμπιακός: Πανηγυρισμοί σε όλη την Ελλάδα για το 4ο ευρωπαϊκό τρόπαιο

Ο Ολυμπιακός κατέκτησε το τέταρτο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα της Ιστορίας του, με τους φίλους της ομάδας να ξεσπούν σε πανηγυρισμούς σε ολόκληρη τη χώρα.

Η επικράτηση απέναντι στη Ρεάλ Μαδρίτης σε έναν συναρπαστικό τελικό στο Telekom Center Athens προκάλεσε κύμα ενθουσιασμού όχι μόνο στον Πειραιά, αλλά και σε πολλές πόλεις της περιφέρειας.

Σε Χανιά, Πάτρα, Ναύπλιο και Άργος, φίλοι του Ολυμπιακού βγήκαν στους δρόμους και γιόρτασαν την ευρωπαϊκή επιτυχία της ομάδας του Γιώργου Μπαρτζώκαα, δημιουργώντας πανηγυρικό κλίμα σε κάθε γωνιά της Ελλάδας.

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας έγραψε Ιστορία με τον Ολυμπιακό οδηγώντας τον στο 4ο τρόπαιο της Ιστορίας του, έγινε ο δεύτερος προπονητής με δύο τίτλους Euroleague (2013, 2026) με τους «ερυθρόλευκους» μετά τον Ντούσαν Ίβκοβιτς (1997, 2012), αλλά και δεύτερος Έλληνας προπονητής με δύο τίτλους, όπως δηλαδή και ο Δημήτρης Ιτούδης (2016, 2019 με την ΤΣΣΚΑ Μόσχας).

Οι φίλαθλοι του Ολυμπιακού σήκωσαν στα χέρια τον Γιώργο Μπαρτζώκα, φωνάζοντας ρυθμικά: «Μπαρτζώκα, ψυχάρα, Ολυμπιακάρα!» λίγο μετά τη στέψη, στο Telekom Center Athens.

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας δήλωσε μετά την κατάκτηση της κορυφής: «Εννοείται ότι το αξίζαμε. Ήταν ένα σκληρό παιχνίδι απέναντι σε ένα τεράστιο κλαμπ. Νομίζω ότι το αξίζαμε με τον τρόπο που παίξαμε όλη τη χρονιά. Συγχαρητήρια στους ιδιοκτήτες, τον κόσμο, τους παίκτες, σε όλους.

Στο ημίχρονο είπαμε ότι έπρεπε να σταματήσουμε τον Λάιλς. Μπήκαν πολύ δύσκολα σουτ, αλλά στο τέλος καταφέραμε να πάρουμε τη νίκη. Αξίζουν όλα τα συγχαρητήρια οι παίκτες της Ρεάλ και μόνο που έπαιξαν σε μία τέτοια ατμόσφαιρα με τέτοιο τρόπο και ήταν τόσο ανταγωνιστικοί».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ