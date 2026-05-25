Τζόκοβιτς: «Είμαι καλά και θέλω να βελτιωθώ για την συνέχεια»

Ο Νόβακ Τζόκοβιτς προκρίθηκε στον δεύτερο γύρο του Ρολάν Γκαρός, καθώς νίκησε με ανατροπή (5-7, 7-5, 6-1, 6-4) τον Γάλλο, Τζιοβάνι Μπέτσι Περικάρ. Λίγο μετά το τέλος της αναμέτρησης, ο Σέρβος θρύλος του παγκοσμίου τένις, ο οποίος συμμετείχε για 82η (!) φορά σε Grand Slam (σ.σ. σχετικό ρεκόρ), είπε στους δημοσιογράφους, χαμογελώντας:

«Δεν γνώριζα τον αριθμό των εμφανίσεων. Είναι ωραίο (χαμόγελα). Ήταν πολύ δύσκολο, ειδικά ψυχικά, να διατηρήσω την ψυχραιμία μου στις σημαντικές στιγμές. Αυτό δεν συνέβη στο πρώτο σετ, αλλά μετά από αυτό, ήταν υπέροχο γιατί κατάφερα να διαβάσω λίγο καλύτερα το σερβίς του και να το προβλέψω καλύτερα. Στο πρώτο σετ, πραγματικά δεν είχα καμία πιθανότητα στο σερβίς του. Είναι ένα από τα πιο εντυπωσιακά σερβίς από άποψη ακρίβειας και ταχύτητας που έχω αντιμετωπίσει σε όλη μου την καριέρα. Συγχαρητήρια, λοιπόν, και καλή τύχη για το μέλλον. Για να είμαι ειλικρινής, δεν νομίζω ότι κανείς τον θέλει στο δικό του τμήμα της κλήρωσης. Αν καταφέρει να ενώσει όλα τα κομμάτια του παζλ, θα μπορούσε να έχει ένα πολύ λαμπρό μέλλον. Προφανώς, το να παίζεις με έναν Γάλλο παίκτη στο κεντρικό γήπεδο του Roland-Garros δεν είναι ποτέ εύκολο. Το πλήθος εμπλέκεται, ενθουσιάζεται και νιώθεις την πίεση ακόμα περισσότερο. Συνολικά, ήταν ένας καλός αγώνας για να συμμετέχεις. Τρεις ώρες παιχνιδιού ήταν ακριβώς αυτό που μου πρότεινε ο γιατρός στα 39 μου»!

Ερωτηθείς για το πόσο δύσκολο είναι, ακόμη και μετά από τόσα χρόνια, να φτάσεις σε αυτό το επίπεδο όταν δεν έχεις παίξει πολύ τελευταία, ο «Νόλε» απάντησε:

«Λοιπόν, είναι. Είναι ακόμη πιο δύσκολο για εμένα σε αυτήν την επιφάνεια. Το έχω ξαναπεί. Προφανώς, το να φτάνεις στο Roland-Garros με μόνο έναν αγώνα σε χωμάτινο γήπεδο δεν είναι η ιδανική στρατηγική. Αυτό δεν ήταν μέρος του σχεδίου, αλλά είναι μια κατάσταση που έπρεπε να αποδεχτώ λόγω των συνθηκών, σχετικά με τον τραυματισμό μου. Έτσι είναι. Προετοιμάστηκα για το Παρίσι και πάντα σκόπευα να έρθω και να κάνω το καλύτερο δυνατό, να προσπαθήσω να πάω όσο το δυνατόν πιο μακριά στο τουρνουά. Θα δούμε. Προς το παρόν, το σώμα μου είναι καλά και, φυσικά, τώρα πρέπει να βελτιώσω το παιχνίδι μου, κάτι που ελπίζω ότι θα συμβεί καθώς προχωράω στην διοργάνωση».

