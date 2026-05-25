25/05/2026 12:13
Τένις H Μ. Σάκκαρη υποχώρησε μια ακόμη θέση και είναι πλέον 49η στον κόσμο
PHOTO- INTIME

Η Μαρία Σάκκαρη κατέβηκε ένα ακόμη σκαλοπάτι αυτή την εβδομάδα και βρίσκεται πλέον στην 49η θέση της παγκόσμιας κατάταξης του τένις, την οποία ανακοίνωσε σήμερα η WTA.

Η 30χρονη πρωταθλήτρια έχει 1.208 βαθμούς, την ώρα που στην κορυφή παραμένει -με μεγάλη διαφορά- η Λευκορωσίδα Αρίνα Σαμπαλένκα.

Η πρώτη δεκάδα της κατάταξης της WTA έχει ως εξής:

1. Αρίνα Σαμπαλένκα     (Λευκορωσία)    9.960 βαθμοί

2. Έλενα Ριμπάκινα      (Καζακστάν)     8.313

3. Ίγκα Σβιάτεκ         (Πολωνία)       7.273

4. Κόκο Γκοφ            (ΗΠΑ)           6.749

5. Τζέσικα Πέγκουλα     (ΗΠΑ)           6.286

6. Αμάντα Ανισίμοβα     (ΗΠΑ)           5.958

7. Ελίνα Σβιτόλινα      (Ουκρανία)      4.315

8. Μίρα Αντρέεβα        (Ρωσία)         4.181

9. Βικτόρια Μπόκο       (Καναδάς)       3.710

10. Καρολίνα Μούχοβα     (Τσεχία)        3.318

   49. Μαρία Σάκκαρη (ΕΛΛΑΔΑ)               1.208

ΠΗΓΗ- ΑΠΕ

