Ο Αντονέλι πήρε τη νίκη στον Καναδά και αύξησε τη διαφορά από τον Ράσελ

Την τέταρτη διαδοχική νίκη του στη Φόρμουλα Ένα πανηγύρισε ο Αντρέα Κίμι Αντονέλι. Ο Ιταλός «πιλότος» της Mercedes τερμάτισε πρώτος στο γκραν πρι του Καναδά, το οποίο ήταν ο πέμπτος αγώνας της χρονιάς, και αύξησε στους 43 βαθμούς το προβάδισμά του στην κατάταξη των οδηγών έναντι του Βρετανού «ομόσταυλού» του, Τζορτζ Ράσελ, ο οποίος εγκατέλειψε στον 30ό γύρο. Τη δεύτερη θέση πήρε ο Βρετανός επτάκις παγκόσμιος πρωταθλητής της Ferrari, Λιούις Χάμιλτον, ο οποίος πανηγύρισε το δεύτερο εφετινό βάθρο του με τη «σκουντερία», μετά την τρίτη θέση στο γκραν πρι της Κίνας. Την πρώτη τριάδα συμπλήρωσε ο Ολλανδός τετράκις παγκόσμιος πρωταθλητής της Red Bull, Μαξ Φερστάπεν, ο οποίος πανηγύρισε το πρώτο βάθρο του στην τρέχουσα σεζόν.

Λίγο πριν αρχίσει το γκραν πρι του Καναδά, οι συνθήκες στο “Circuit Gilles-Villeneuve” ήταν… μεικτές, καθώς από κάπου-κάπου ψιχάλιζε, με αποτέλεσμα η πίστα να είναι σε άλλα σημεία βρεγμένη και σε άλλα σημεία στεγνή, ενώ έκανε κρύο, καθώς η θερμοκρασία στον αέρα ήταν 12 βαθμοί Κελσίου και στην άσφαλτο 16 βαθμοί Κελσίου. Για την εκκίνηση οι οδηγοί της Mercedes επέλεξαν τη μαλακή γόμα ελαστικών, ενώ αυτοί της McLaren τα ενδιάμεσα ελαστικά. Στον γύρο σχηματισμού το μονοθέσιο του Άρβιντ Λίντμπλαντ (Racing Bulls) έμεινε… κολλημένο στην εκκίνηση, με αποτέλεσμα η διεύθυνση του αγώνα να αποφασίσει να γίνει ακόμη ένας γύρος σχηματισμού, προκειμένου να απομακρυνθεί το αυτοκίνητο του Βρετανού. Αξίζει να σημειωθεί ότι πριν την εκκίνηση ο Πιάστρι ρώτησε αν είναι ώρα να αλλάξουν λάστιχα και εξέφρασε την άποψη ότι τα ενδιάμεσα ελαστικά ήταν λανθασμένη επιλογή τη δεδομένη χρονική στιγμή.

Μόλις έσβησαν τα κόκκινα φώτα, οι Ράσελ και Αντονέλι δεν ξεκίνησαν καλά, αλλά ο Νόρις με τα ενδιάμεσα ελαστικά κατάφερε να πάρει την πρωτοπορία. Ο Πιάστρι δεν μπόρεσε να τον ακολουθήσει, καθώς «κλείστηκε» από άλλα μονοθέσια, ενώ ο Αντονέλι πέρασε τον Ράσελ, με τον Χάμιλτον να ανεβαίνει τέταρτος. Στον 2ο γύρο ο Πιάστρι μπήκε στα πιτ και έβαλε τη μέση γόμα, ενώ στον επόμενο γύρο τον… ακολούθησε και ο Νόρις (όπως επίσης οι Audi και ο Σάινθ) για να βγάλει τα ενδιάμεσα ελαστικά, με αποτέλεσμα ο Αντονέλι να «κληρονομήσει» την πρωτοπορία. Όμως, ο Ράσελ κατάφερε να προσπεράσει τον Ιταλό «ομόσταυλό» του πριν το τελευταίο σικέιν, με αποτέλεσμα να τεθεί επικεφαλής στον 7ο γύρο, ενώ στον επόμενο γύρο είχε «ανοίξει» τη μεταξύ τους διαφορά πάνω από το ένα δευτερόλεπτο.

Ο Φερστάπεν κατάφερε να προσπεράσει τον Χάμιλτον και να ανέβει τρίτος. Με την αγωνιστική γραμμή να είναι στεγνή και να μην αναμένεται άλλη βροχή, ο Ράσελ είχε αποκτήσει διαφορά 1.2 δευτερολέπτων έναντι του Αντονέλι στον 10ο γύρο, με τον Φερστάπεν να βρίσκεται 3,5 δεύτερα πίσω. Στον 14ο γύρο βγήκε κίτρινη σημαία, επειδή ο Άλμπον σταμάτησε στην πίστα, ενώ ο Πιάστρι μπήκε στα πιτ για να αλλάξει εμπρός πτέρυγα, καθώς, στην προσπάθειά του να προσπεράσει τον Μπέρμαν, μπλόκαρε τα φρένα και χτύπησε τη Williams του Ταϊλανδού. Λίγο αργότερα μπήκε και ο Νόρις ξανά στα πιτ, καθώς βγήκε εκτός πίστας και χρειάστηκε να σταματήσει, προκειμένου οι μηχανικοί του να απομακρύνουν το γρασίδι που είχε κολλήσει στο μονοθέσιό του, με αποτέλεσμα να βγει στην πίστα με νέο σετ μέσης γόμας.

Ενώ ο Αντονέλι πίεζε τον Ράσελ για την πρωτοπορία, κατάφερε να κάνει την… κίνησή του στην τελευταία στροφή του 22ου γύρου και να βρεθεί μπροστά από τον Βρετανό, την ώρα που ο Πιάστρι τιμωρήθηκε με ποινή δέκα δευτερολέπτων για τη σύγκρουσή του με τον Άλμπον. Ο Αντονέλι κατάφερε να «ανοίξει» τη διαφορά του έναντι του Ράσελ σε πάνω από ένα δευτερόλεπτο, αλλά στον 24ο γύρο ο Βρετανός ανέκτησε την πρωτοπορία, καθώς ο Ιταλός βγήκε εκτός πίστας στην τελευταία στροφή και επέστρεψε παίρνοντας το προβάδισμα, με αποτέλεσμα να δώσει πίσω τη θέση. Όμως, στον 30ό γύρο ο Ράσελ εγκατέλειψε, καθώς σταμάτησε στην πίστα λόγω προβλήματος στη μονάδα ισχύος, με αποτέλεσμα να βγει εικονικό αυτοκίνητο ασφαλείας για να απομακρυνθεί η Mercedes και ο Αντονέλι, ο οποίος μπήκε στα πιτ για αλλαγή ελαστικών, να τεθεί επικεφαλής στον αγώνα.

Αφού τελείωσε το εικονικό αυτοκίνητο ασφαλείας, ο νεαρός Ιταλός «άνοιξε» το προβάδισμά του έναντι του Φερστάπεν, το οποίο έφτασε τα 6.4 δευτερόλεπτα στον 38ο γύρο, με τον Νόρις να εγκαταλείπει στον 40ό, καθώς μπήκε στα πιτ λέγοντας ότι κάτι στο μονοθέσιό του είχε σπάσει. Λίγο αργότερα ο Πέρες μπήκε στα πιτ έχοντας έναν τροχό μπροστά, καθώς κατέρρευσε η ανάρτηση του μονοθεσίου του, με αποτέλεσμα να υπάρχουν συντρίμμια στην πίστα και να βγει ξανά εικονικό αυτοκίνητο ασφαλείας, ενώ ο Ατζάρ τιμωρήθηκε με ποινή δέκα δευτερολέπτων για περισσότερες από μία αλλαγές κατεύθυνσης, ωστόσο είχε προβάδισμα 40 δευτερολέπτων έναντι του Κολαπίντο (που είχε σπασμένη εμπρός πτέρυγα, καθώς χτύπησε τον τοίχο βγαίνοντας από τα πιτ υπό το εικονικό αυτοκίνητο ασφαλείας). Από την πλευρά του, ο Μπότας τιμωρήθηκε με ποινή πέντε δευτερολέπτων για υπερβολική ταχύτητα στο πιτ-λέιν. Στη συνέχεια, βγήκε ξανά εικονικό αυτοκίνητο ασφαλείας, για συντρίμμια στη στροφή 12, με αποτέλεσμα ο Ατζάρ να μπει στα πιτ για μια δωρεάν… στάση, ακόμη και με την ποινή των δέκα δευτερολέπτων, δεδομένης της μεγάλης διαφοράς από τους «διώκτες» του. Στα πιτ μπήκε και ο Πιάστρι, για να εκτίσει τη δική του ποινή.

Ο Χάμιλτον πλησίασε τον Φερστάπεν σε απόσταση μικρότερη του ενός δευτερολέπτου και προσπαθούσε να τον προσπεράσει, αλλά ο Ολλανδός έπαιζε… άμυνα, με αποτέλεσμα ο Βρετανός να ζητάει «περισσότερη ισχύ» από τους μηχανικούς του. Τελικά, ο Χάμιλτον κατάφερε να φτάσει τον Φερστάπεν και να τον προσπεράσει στην πρώτη στροφή για τον 61ο γύρο, με τον Ατζάρ να τιμωρείται με ποινή “stop-and-go”, για παραβίαση κίτρινης σημαίας, την οποία μπήκε να εκτίσει άμεσα, λόγω της μεγάλης διαφοράς του από τον Κολαπίντο.

Ο Φερστάπεν προσπάθησε να ανακτήσει τη δεύτερη θέση, αλλά δεν τα κατάφερε, τερματίζοντας μισό δευτερόλεπτο πίσω από τον Χάμιλτον, την ώρα που ο Πιάστρι περιορίστηκε στην 11η θέση, δύο γύρους πίσω από τον νικητή, με αποτέλεσμα να μη βαθμολογηθεί.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ