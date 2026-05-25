Πρωταθλητής Ευρώπης ο Ολυμπιακός

Ο Ολυμπιακός είναι ο Πρωταθλητής Ευρώπης για το 2026. Μια ονειρική πορεία, με ένα ολοκληρωτικό μπάσκετ σε άμυνα και επίθεση, από τους παίκτες του Γιώργου Μπαρτζώκα, ολοκληρώθηκε με τον καλύτερο και πιο ξεχωριστό τρόπο στη Euroleague. Με νίκη, 92-85, επί της Ρεάλ Μαδρίτης στον τελικό, στο Telekom Center Athens και στην ερυθρόλευκη φανέλα… ράβεται ήδη το 4ο αστέρι. Ο Ολυμπιακός «έσπασε» και την κατάρα που ήθελε να μην κατακτά ποτέ τον τίτλο, η πρώτη ομάδα στη regular season. Με σύνολο 31 νίκες – 12 ήττες, η ομάδα του Πειραιά επιβεβαίωσε τα προγνωστικά και ανέβηκε στο ψηλότερο σκαλί ξανά, μετά από 13 χρόνια. Ρώμη 1997, Κωνσταντινούπολη 2012, Λονδίνο 2013 και Αθήνα 2026… η Ιστορία γράφτηκε. Όπως και το ότι ο Ολυμπιακός μείωσε σε 3-2 σε τελικούς με τη Ρεάλ Μαδρίτης των 11 τίτλων!

Με επιμέρους σκορ 31-20 στην 4η περίοδο, τον Εβάν Φουρνιέ ν’ αναδεικνύεται MVP με 20 πόντους (3/7 τρίποντα), τον Άλεκ Πίτερς σταθερή αξία με 16 πόντους και 7 ριμπάουντ, τον Βεζένκοφ να προσφέρει 12 πόντους και 4 ριμπάουντ και τον Τόμας Ουόκαπ να σημειώνει 10 πόντους, ο Ολυμπιακός, μετά από απογοητεύσεις σε 4 διαδοχικά φάιναλ φορ (Βελιγράδι 2022, Κάουνας 2023, Βερολίνο 2024 και Άμπου Ντάμπι 2025), στο 5ο σερί… τα κατάφερε. Η Ρεάλ, έστω και χωρίς τους ψηλούς της Έντι Ταβάρες, Ουσμάν Γκαρούμπα και Άλεξ Λεν, κατάφερε να προηγηθεί με +12 στην 1η περίοδο, και έμενε στο παιχνίδι μέχρι το τέλος, χάρη στα 13/35 τρίποντα και έναν απίστευτο Τρέι Λάιλς (24 πόντους, με 5/6 τρίποντα και 8 ριμπάουντ). Ο Μάριο Χεζόνια έδωσε στη Ρεάλ 19 πόντους, αλλά αστόχησε σε κρίσιμα τρίποντα στο τέλος, όπως και ο Φακούντο Καμπάτσο που είχε 0/4 τρίποντα και ο Γκάμπριελ Ντεκ (4 πόντοι με 0/4 τρίποντα).

Όμως τα 42 ριμπάουντ του Ολυμπιακού (26 η «βασίλισσα» έκαναν τη διαφορά), έστω κι αν ο Τάιλερ Ντόρσεϊ δεν ήταν σε καλή μέρα, ενώ και ο Βεζένκοφ δεν ήταν ο σκόρερ που έχει συνηθίσει ο Ολυμπιακός.

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας έγινε ο 2ος Έλληνας προπονητής με 2 τίτλους Euroleague (2013, 2026), μαζί με τον Δημήτρη Ιτούδη (2016, 2019).

Ο Κώστας Παπανικολάου έγινε ο μόνος παίκτης που έχει κατακτήσει τρεις τίτλους Euroleague με τον Ολυμπιακό (2012, 2013 και 2026). Ο Βασίλης Σπανούλης μετρά τρεις τίτλους Εuroleague, αλλά ο πρώτος του, το 2009 ήταν με τον Παναθηναϊκό και οι άλλοι δύο (2012, 2013) με τον Ολυμπιακό. Μόνο ένας Έλληνας παίκτης έχει δύο τίτλους με τον Ολυμπιακό, ο Γιώργος Πρίντεζης, αφού ο Θοδωρής Παπαλουκάς κατέκτησε μεν δύο τίτλους, αλλά με την ΤΣΣΚΑ Μόσχας (2006 και 2008).

Ο Βεζένκοφ έγινε ο δεύτερος παίκτης στην Ιστορία που έχει κατακτήσει τίτλο Euroleague και παράλληλα έχει αναδειχτεί MVP της σεζόν και του φάιναλ φορ στη Εuroleague, αλλά και πρώτος σκόρερ μίας σεζόν στη Euroleague. Ο μόνος που το είχε πετύχει μέχρι σήμερα (24/5/2026) ήταν ο Νάντο Ντε Κολό με την ΤΣΣΚΑ Μόσχας τη σεζόν 2015-16. Ο Νάντο ντε Κολό σε αυτό το φάιναλ φορ (Αθήνα 2026) αγωνίστηκε με τη φανέλα της Φενερμπαχτσέ, η οποία αποκλείστηκε, αν και κάτοχος του τίτλου (2025 Άμπου Ντάμπι) από τον Ολυμπιακό στον ημιτελικό. Αυτός ήταν και ο τελευταίος αγώνας του Νάντο Ντε Κολό στη Euroleague, αφού ανακοίνωσε πως «κρεμάει τα παπούτσια του».

Ο αρχηγός του Ολυμπιακού, Κώστας Παπανικολάου, είναι πρώτος στην Ιστορία της Euroleague σε αγώνες στους οποίους ξεκίνησε βασικός. Στον τελικό με τη Ρεάλ Μαδρίτης, στο φετινό φάιναλ φορ, ξεκίνησε για 360ή φορά βασικός! Τον ακολουθεί με 323 αγώνες ως βασικός ο Νικ Καλάθης.

Ο Παπανικολάου και ο Άλεκ Πίτερς ήταν μέχρι απόψε και οι δύο μόνοι παίκτες του Ολυμπιακού που είχαν κατακτήσει τον τίτλο της Euroleague. Ο Παπανικολάου μετρά πλέον 3 τίτλους με τον Ολυμπιακό (2012, 2013 και 2026), 3 τίτλους έχει και ο Βασίλης Σπανούλης. O Πίτερς είχε κατακτήσει το τρόπαιο το 2019 με την ΤΣΣΚΑ Μόσχας και με προπονητή τον Δημήτρη Ιτούδη.

Ο Τάισον Ουόρντ έγινε ο 25ος παίκτης που κατακτά τίτλο Euroleague και τίτλο Eurocup. To 2024 είχε κατακτήσει το Eurocup με την Παρί. Ανάμεσα στους 25 αυτούς παίκτες είναι και οι Νάντο Ντε Κολό, Ρούντι Φερνάντεθ, Ρίκι Ρούμπιο, Τάιρις Ράις και Μίλος Τεόντοσιτς.

Τα δεκάλεπτα: 19-26, 46-44, 61-65, 92-85

Με τους Ουόκαπ, Ντόρσεϊ, Παπανικολάου, Βεζένκοφ και Μιλουτίνοφ μπήκε ο Ολυμπιακός στον τελικό. Τους Καμπάτσο, Αμπάλδε, Οκίκι, Χεζόνια και Λάιλς ξεκίνησαν στην αρχική πεντάδα της Ρεάλ Μαδρίτης. Η σκληρή άμυνα της Ρεάλ Μαδρίτης, κάτι που αναμενόταν, βραχυκύκλωσε τον Ολυμπιακό, μετά το τζάμπολ και πριν το καταλάβουν, οι «ερυθρόλευκοι» βρέθηκαν στο -8 (1-9), από 7 πόντους του Λάιλς και 2 του Χεζόνια. Ο Μιλουτίνοφ, μετά τη βολή του Ντόρσεϊ, μείωσε σε 3-9, αλλά ο Ολυμπιακός θα δεχόταν δύο ακόμη τρίποντα, για το 3-15 (-12 για τους «ερυθρόλευκους») από τον Λάιλς (2/3) και τον Αμπάλντε. Ο Μιλουτίνοφ μάζευε ριμπάουντ και αποτέλεσε στήριγμα για τον Ολυμπιακό και ο Ουόκαπ πέτυχε το πρώτο τρίποντο των Πειραιωτών για το 9-15. Ο Σκαριόλο έριξε στο παρκέ τους Φελίθ και Ντεκ αντί των Αμπάλντε και Οκέκε. Ο Ολυμπιακός μείωσε στο -3 (12-15), όταν ο Βεζένκοφ πήρε μπροστά. Ο σούπερ σταρ των «ερυθρόλευκων» σημείωσε 6 σερί πόντους, αλλά ο Λάιλς συνέχιζε να πυροβολεί και με το 3ο εύστοχο τρίποντό του (13 πόντους) έκανε το 12-18. Και μετά το 13-18 με 1 βολή του Μιλουτίνοφ, ο Σέρβος σέντερ έδωσε τη θέση του στον Χολ. Ο Αμερικανός κέρδισε αμέσως φάουλ, για το 15-20. Ο Φουρνιέ μπήκε αντί του Ντόρσεϊ, αλλά οι Χεζόνια, Φελίθ και Μαλεντόν διατήρησαν σε πρωτοπορία τη Ρεάλ (19-26 στο τέλος της 1ης περιόδου), αφού ο Ολυμπιακός εγκλωβισμένος στην άμυνα της Ρεάλ, μετρούσε 5 λάθη και είχε μόνο 2 ασίστ (2 λάθη η Ρεάλ για 7 ασίστ) και παρουσίαζε χαμηλά ποσοστά ευστοχίας (45% στα δίποντα με 5/11 και 33% στα τρίποντα με 1/3). Η Ρεάλ είχε 63% στα δίποντα (7/11) και 66% στα τρίποντα (4/6).

Οι Τζόσεφ, Φουρνιέ, Ουόρντ, Πίτερς και Χολ ήταν οι πέντε του Ολυμπιακού στην έναρξη της 2ης περιόδου. Το τρίποντο του Αμπάλδε έφερε τη Ρεάλ στο +10 (19-29). Ουόρντ, Τζόσεφ και Πίτερς «υπέγραψαν» «ερυθρόλευκο» σερί 6-0, για το 25-29. Ο Σκαριόλο απέσυρε τους Μαλεντόν και Ντεκ που είχαν ξεκινήσει στο 2ο δεκάλεπτο, για να επιστρέψουν στο παρκέ ο κορυφαίος της «βασίλισσας» Λάιλς (13π. στην 1η περίοδο) και ο Χεζόνια. Ο Λάιλς αύξησε σε 15 τους πόντους του (25-31), αλλά ο Τάισον Ουόρντ θ’ άνοιγε τον… χορό των τριπόντων στο 2ο δεκάλεπτο (28-31), ενώ έδωσε και επιθετικά ριμπάουντ στην ομάδα του. Και μετά το 28-33 από τον Φελίθ, ο Εβάν Φουρνιέ… επιδόθηκε σε προσωπικό σόου… σημειώνοντας 11 πόντους μέχρι το ημίχρονο με 2/5 τρίποντα, 2/3 δίποντα και 1/1 βολές. Ο Γάλλος έκανε την αρχή έξω από τα 6.75 μειώνοντας για πρώτη φορά στο καλάθι (31-33). Ο Γιουλ απάντησε με τρίποντο (31-36) και ο Φουρνιέ με γκολ φάουλ έκανε το 34-36. Ο Γιουλ αστόχησε για τρίποντο και ο Πίτερς ισοφάρισε για πρώτη φορά 36-36, 2:52΄΄ πριν την ολοκλήρωση του α΄ μέρους. Ο Φουρνιέ έδωσε αέρα 2 πόντων (38-36) στους Πειραιώτες, που προηγήθηκαν και με 44-39 με τρίποντο του Πίτερς. Όμως, ο Λάιλς δεν θα σταματούσε και με 21 πόντους κρατούσε «ζωντανή» τη Ρεάλ (44-42). Καμπάτσο και Πίτερς διαμόρφωσαν το σκορ του ημιχρόνου (46-44 υπέρ του Ολυμπιακού). Η ομάδα του Πειραιά είχε μαζέψει 6 επιθετικά ριμπάουντ στο 2ο δεκάλεπτο (7 επιθετικά στο σύνολο έναντι 0 της Ρεάλ).

Οι Ουόκαπ, Ντόρσεϊ, ΜακΚίσικ, Βεζένκοφ κα Μιλουτίνοφ ήταν οι πέντε του Ολυμπιακού στο ξεκίνημα του β’ μέρος. Η Ρεάλ μπήκε με τους Καμπάτσο, Αμπάλδε, Οκίκι, Χεζόνια και Λάιλς. Ο Ολυμπιακός ξέφυγε με +5 ξανά, με τρίποντο του Σακίλ ΜακΚίσικ (49-44) με την έναρξη του 3ου δεκαλέπτου. Χεζόνια και Αμπάλδε ισοφάρισαν γρήγορα (49-49). Ο Ουόκαπ πέτυχε το πρώτο τρίποντό του σε κρίσιμο σημείο (52-49). Και μετά το 54-50 από τον Μιλουτίνοφ, ΜακΚίσικ και Καμπάτσο πιάστηκαν στα χέρια, σε επεισόδιο που στοίχησε μία τεχνική ποινή στον καθένα. Ο Καμπάτσο συγκρούστηκε με τον ΜακΚίσικ έπεσε στο παρκέ, ο γκαρντ του Ολυμπιακού ήταν πάνω από τα πόδια του Αργεντίνου που σήκωσε το ποδι και χτύπησε τον Αμερικανό των «ερυθρόλευκων» και όταν προσπάθησε να σηκωθεί ο Καμπάτσο έδωσε κουτουλιές στον ΜακΚίσικ, με αποτέλεσμα παρ’ ολίγον να πιαστούν στα χέρια. Ακολούθησε ένα καταστροφικό για τον Ολυμπιακό 10-0 της «βασίλισσας», με τρίποντα από Χεζόνια και Φελίθ (54-60), ο Ντόρσεϊ ήταν εκτός τόπου και χρόνου, έκανε λάθη, για να ρίξει στη θέση του τον Φουρνιέ ο εξαγριωμένος Μπαρτζώκας. ΜακΚίσικ, Ουόκαπ και Μιλουτίνοφ οδήγησαν τον Ολυμπιακό στον πόντο (59-60), αλλά από δικά της λάθη η ομάδα του Πειραιά είδε τη «βασίλισσα» ν’ απαντά με δικό της σερί 5-0, για τ0 59-65 (Χεζόνια και Μαλεντόν), ενώ ο Μιλουτίνοφ μείωσε σε 61-65 (σκορ 3ης περιόδου).

Και ο Ταϊρίκ Τζόουνς μπήκε για πρώτη φορά στο ματς, με την έναρξη της 4ης περιόδου, μαζί με Τζόσεφ, Φουρνιέ, Πίτερς και Βεζένκοφ. Ο Φουρνιέ πέτυχε τρίποντο (64-65), το ίδιο και ο Κόρ Τζόσεφ (67-65), αλλά ο Μαλεντόν απάντησε έξω από τα 6.75 (67-68). Ο Βεζένκοφ πήρε το 2ο φάουλ του Μαλεντόν αλλά είχε 1/2 βολές (68-68). Ο Μαλεντόν με μία βολή επέτρεψε στη Ρεάλ να προσπεράσει (68-69), ο Τζόουνς πήρε το 4ο φάουλ του Λάιλς που κάθισε στον πάγκο της Ρεάλ (πέρασε ο Οκέκε) για το 70-69 από τον Σάσα Βεζένκοφ (μόλις 3 πόντους μετά την 1η περίοδο που είχε 6). Με τον Πίτερς κολλημένο επάνω του, ο Χεζόνια πήρε τον διάδρομο και σκόραρε (70-71), στα 5:38΄΄ πριν τη λήξη. Και ο Βεζένκοφ θα σημείωνε ένα μεγάλο τρίποντο (73-71). Ο Πίτερς πήρε το 4ο φάουλ του Οκέκε (74-71) με 1 βολή. Φελίθ και Φουρνιέ σκόραραν για το 76-73, ενώ ο Γκαμπριελ Ντεκ είχε 2/2 από τη γραμμή του φάουλ (76-75) παίρνοντας το 3ο φάουλ του Βεζένκοφ. Ο Τζόουνς πήρε το 3ο φάουλ του Ντεκ με τη σειρά του για το 78-75 με 2/2 του Αμερικανού. Ο Σάσα Βεζένκοφ δεν μπόρεσε ν’ ακολουθήσει τον Γκάμπριελ που άφησε, με διείσδυση την μπάλα στο καλάθι του Ολυμπιακού (78-77). Ο Πίτερς έδωσε ανάσα για τους Πειραιώτες (80-77), αλλά ο Χεζόνια έριξε τρίποντο «μαχαιριά» για την ομάδα του Μπαρτζώκα (80-80), με 2:12΄΄ ν’ απομένουν για τη λήξη του τελικού. Με μία μαγική ασίστ του Φουρνιέ, ο Ταϊρίκ Τζόουνς κάρφωσε εντυπωσιακά (82-80). Ο Καμπάτσο υπέπεσε σε 4ο φάουλ στον Ουόκαπ, με τον Αμερικανό του Ολυμπιακού να έχει 2/2 βολές (84-80). Ο Χεζόνια αστόχησε σε τρίποντο στα 1:11΄΄. Ο Φουρνιέ θα έπαιρνε το 3ο φάουλ του Φελίθ και θα ευστοχούσε στις βολές (86-80). Και ο Χεζόνια ήταν άστοχος ξανά έξω από τα 6.75 στα 42΄΄. Η μπάλα κατέληξε εκτός από τα χέρια του Λάιλς που αμέσως μετά κάθισε στον πάγκο και μπήκε ο Οκέκε. Ο Χεζόνια σταμάτησε με φάουλ τον Φουρνιέ, για το 88-80 από τα σταθερά χέρια του Γάλλου ΝΒΑερ στα 36΄΄. Ο Λάιλς σκόραρε (88-82), η Ρεάλ έκλεψε την μπάλα και ο Λάιλς κέρδισε φάουλ. Έχασε τη 2η (88-83) και ο Καμπάτσο πήρε το ριμπάουντ και κέρδισε φάουλ σε προσπάθεια για τρίποντο από τον Ουόκαπ στα 26΄΄. Ο Αργεντινός έβαλε την πρώτη και τη δεύτερη (88-85) και έχασε επίτηδες τη 3η, με τον Λάιλς να παίρνει το επιθετικο ριμπάουντ. Ο Φελίθ αστόχησε σε τρίποντο, ο Πίτερς πήρε το ριμπάουντ και ο Λάιλς τον σταμάτησε με το 5ο του φάουλ, στα 11΄΄. Ο Πίτερς είχε 2/2 για το (90-83). Ο Καμπάτσο αστόχησε σε προσπάθεια για 3 στα 5΄΄, ο Ντεκ έκανε φάουλ στον Πίτερς και ο Αμερικανός με 2/2 βολές ξανά διαμόρφωσε το σκορ του τελικού (92-85), κι ενώ οι ιαχές των φιλάθλων είχαν ήδη αρχίσει για την κατάκτηση του 4ου ευρωπαϊκού τροπαίου στην Ιστορία του Ολυμπιακού.

Διαιτητές: Ράντοβιτς (Κροατία), Λότερμοζερ (Γερμανία), Λάτισεβς (Λετονία)

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Γιώργος Μπαρτζώκας): Ουόκαπ 10 (2), Ουόρντ 7 (1), Βεζένκοφ 12 (1), Παπανικολάου, Ντόρσεϊ 1, Πίτερς 16 (1), Μιλουτίνοφ 8, Τζόσεφ 5 (1), Χολ 4, ΜακΚίσικ 5 (1), Τζόουνς 4, Φουρνιέ 20 (3)

ΡΕΑΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ (Σέρτζιο Σκαριόλο): Λάιλς 24 (5), Αμπάλδε 9 (3), Καμπάτσο 5, Οκέκε, Χεζόνια 19 (2), Μαλεντόν 8 (1), Ντεκ 4, Γιουλ 3 (1), Φελίθ 13 (1)

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ