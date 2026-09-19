Τένις: Η Λίντα Φρουβίρτοβα αντίπαλος της Μ. Σάκκαρη
Η πρώτη αντίπαλος της Μαρίας Σάκκαρη, η οποία θα αγωνιστεί στο τουρνουά της Σιγκαπούρης, θα είναι η Τσέχα Λίντα Φρουβίρτοβα (Νο 161 στην παγκόσμια κατάταξη).
Ωστόσο, η κορυφαία Ελληνίδα τενίστρια, ανέβηκε στο Νο33, στην παγκόσμια κατάταξη της WTA.
Για την Μαρία Σάκκαρη, είναι η πρώτη φορά, που αγωνίζεται σε αυτό το τουρνουά της WTA, ενώ οι αγώνες του κυρίως ταμπλό ξεκινούν τη Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου 2026.
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