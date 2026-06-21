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Ο Ομπράμοβιτς επέστρεψε στον Παναθηναϊκό

ΑΘΛΗΤΙΚΑ
21/06/2026 16:01
Ο Ομπράμοβιτς επέστρεψε στον Παναθηναϊκό
x.com/Paobcgr

Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός, ανακοίνωσε την επιστροφή του Ζέλικο Ομπράνοβιτς στην τεχνική ηγεσία των «πρασίνων».
Σχεδόν 14 χρόνια μετά την λήξη της πρώτης του θητείας στην ελληνική ομάδα, ο Σέρβος προπονητής, γύρισε στην Αθήνα για να οδηγήσει ξανά τον Παναθηναϊκό στον δρόμο των επιτυχιών.

Σύμφωνα με την σχετική ανακοίνωση, ο Ομπράντοβιτς υπέγραψε τριετές συμβόλαιο συνεργασίας.

 

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