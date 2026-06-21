Βαλκανικό Πρωτάθλημα: Ο Τεντόγλου «πέταξε» στα 8,36μ. με ρεκόρ αγώνων

Με εντυπωσιακό τρόπο επιβεβαίωσε την ανωτερότητά του στο μήκος ο Μίλτος Τεντόγλου, κατακτώντας το χρυσό μετάλλιο στο Βαλκανικό Πρωτάθλημα ανοιχτού στίβου που διεξάγεται στο Πανθεσσαλικό Στάδιο, με άλμα στα 8.36 μέτρα που αποτελεί νέο ρεκόρ διοργάνωσης.

Ο δύο φορές χρυσός Ολυμπιονίκης από την πρώτη του προσπάθεια προσγειώθηκε στα 8.36 μ. με αντίθετο άνεμο -0,3 μ./δ., μετατρέποντας σε… περίπατο το υπόλοιπο της αναμέτρησης.

Η επίδοση αυτή αποδείχθηκε αρκετή για την πρώτη θέση, καθώς κανένας από τους υπόλοιπους αθλητές δεν κατάφερε να πλησιάσει το άλμα του Έλληνα πρωταθλητή.

Το ασημένιο μετάλλιο κατέκτησε ο Σέρβος Λούκα Μπόσκοβιτς, ο οποίος σημείωσε ατομικό ρεκόρ με 8.19 μ. στην τελευταία του προσπάθεια, ενώ το χάλκινο πήρε ο Βούλγαρος Μπόζινταρ Σαραμπογιούκοφ με 8.04 μ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ