Super League: Το πρόγραμμα της 2ης αγωνιστικής

Tο πρόγραμμα της 2ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος ανακοινώθηκε από τη Super League.

Θα διεξαχθεί το τριήμερο 29-31 Αυγούστου, με την αναμέτρηση του Λεβαδειακού με τον Παναθηναϊκό να ορίζεται για Δευτέρα (31/8), ενώ οι υπόλοιπες ομάδες που έχουν ευρωπαϊκές υποχρεώσεις θα παίξουν την Κυριακή 30/8.

Το πρόγραμμα των δύο επόμενων αγωνιστικών (3η-4η) θα οριστεί τη Δευτέρα 24/8, όταν θα συνεδριάσει -μέσω τηλεδιάσκεψης- το Δ.Σ. του συνεταιρισμού.

Αναλυτικά το πρόγραμμα της 2ης αγωνιστικής της Super League:

ΣΑΒΒΑΤΟ 29/8

19:30 Βόλος-ΠΟΤ Ηρακλής Πανθεσσαλικό Στάδιο

21:30 Παναιτωλικός-Καλαμάτα Γηπ. Παναιτωλικού

ΚΥΡΙΑΚΗ 30/8

19:30 Αρης-ΟΦΗ “Κλ. Βικελίδης”

20:15 Ατρόμητος-ΠΑΟΚ Δημ. Στάδιο Περιστερίου

21:00 Αστέρας Τρίπολης-Ολυμπιακός “Θ. Κολοκοτρώνης”

21:00 Κηφισιά-ΑΕΚ “Απ. Νικολαϊδης”

ΔΕΥΤΕΡΑ 31/8

19:30 Λεβαδειακός-Παναθηναϊκός Δημ. Στάδιο Λιβαδειάς