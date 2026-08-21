Super League: Το πρόγραμμα της 2ης αγωνιστικής
Tο πρόγραμμα της 2ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος ανακοινώθηκε από τη Super League.
Θα διεξαχθεί το τριήμερο 29-31 Αυγούστου, με την αναμέτρηση του Λεβαδειακού με τον Παναθηναϊκό να ορίζεται για Δευτέρα (31/8), ενώ οι υπόλοιπες ομάδες που έχουν ευρωπαϊκές υποχρεώσεις θα παίξουν την Κυριακή 30/8.
Το πρόγραμμα των δύο επόμενων αγωνιστικών (3η-4η) θα οριστεί τη Δευτέρα 24/8, όταν θα συνεδριάσει -μέσω τηλεδιάσκεψης- το Δ.Σ. του συνεταιρισμού.
Αναλυτικά το πρόγραμμα της 2ης αγωνιστικής της Super League:
ΣΑΒΒΑΤΟ 29/8
19:30 Βόλος-ΠΟΤ Ηρακλής Πανθεσσαλικό Στάδιο
21:30 Παναιτωλικός-Καλαμάτα Γηπ. Παναιτωλικού
ΚΥΡΙΑΚΗ 30/8
19:30 Αρης-ΟΦΗ “Κλ. Βικελίδης”
20:15 Ατρόμητος-ΠΑΟΚ Δημ. Στάδιο Περιστερίου
21:00 Αστέρας Τρίπολης-Ολυμπιακός “Θ. Κολοκοτρώνης”
21:00 Κηφισιά-ΑΕΚ “Απ. Νικολαϊδης”
ΔΕΥΤΕΡΑ 31/8
19:30 Λεβαδειακός-Παναθηναϊκός Δημ. Στάδιο Λιβαδειάς
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