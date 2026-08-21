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Super League: Το πρόγραμμα της 2ης αγωνιστικής

ΑΘΛΗΤΙΚΑ
21/08/2026 14:59
Super League: Το πρόγραμμα της 2ης αγωνιστικής
AP Photo/Lynne Sladky

Tο πρόγραμμα της 2ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος ανακοινώθηκε από τη Super League.

Θα διεξαχθεί το τριήμερο 29-31 Αυγούστου, με την αναμέτρηση του Λεβαδειακού με τον Παναθηναϊκό να ορίζεται για Δευτέρα (31/8), ενώ οι υπόλοιπες ομάδες που έχουν ευρωπαϊκές υποχρεώσεις θα παίξουν την Κυριακή 30/8.

Το πρόγραμμα των δύο επόμενων αγωνιστικών (3η-4η) θα οριστεί τη Δευτέρα 24/8, όταν θα συνεδριάσει -μέσω τηλεδιάσκεψης- το Δ.Σ. του συνεταιρισμού.

Αναλυτικά το πρόγραμμα της 2ης αγωνιστικής της Super League:

ΣΑΒΒΑΤΟ 29/8

19:30 Βόλος-ΠΟΤ Ηρακλής                Πανθεσσαλικό Στάδιο

21:30 Παναιτωλικός-Καλαμάτα         Γηπ. Παναιτωλικού

 

ΚΥΡΙΑΚΗ 30/8

19:30 Αρης-ΟΦΗ                                        “Κλ. Βικελίδης”

20:15 Ατρόμητος-ΠΑΟΚ                          Δημ. Στάδιο Περιστερίου

21:00 Αστέρας Τρίπολης-Ολυμπιακός      “Θ. Κολοκοτρώνης”

21:00 Κηφισιά-ΑΕΚ                                   “Απ. Νικολαϊδης”

 

ΔΕΥΤΕΡΑ 31/8

19:30 Λεβαδειακός-Παναθηναϊκός        Δημ. Στάδιο Λιβαδειάς

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