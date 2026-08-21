Πανελλήνιο ρεκόρ για τον “Μανόλο”
Σαρωτικοί οι Άρμαντ Ντουπλάντις και Εμανουήλ Καραλής στον αγώνα του άλματος επί κοντώ στο Diamond League στη Λωζάνη χτες.
Πανελλήνιο ρεκόρ στον ανοικτό στίβο για τον Καραλή ο οποίος πέρασε τα 6,16 μέτρα. Ντουπλάντις και “Μανόλο” έγιναν οι πρώτοι που στον ίδιο αγώνα πέρασαν τα 6,16 μέτρα.
Ταυτόχρονα στον αγώνα για πρώτη φορά στα χρονικά εννέα αθλητές έφτασαν ή ξεπέρασαν τα 5 μέτρα και 81 εκατοστά.
Ακολουθήστε το Alpha News στο TikTok για καθημερινή ενημέρωση
Ακολουθήστε τον alphatv.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις