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Πανελλήνιο ρεκόρ για τον “Μανόλο”

ΑΘΛΗΤΙΚΑ
21/08/2026 10:53
Πανελλήνιο ρεκόρ για τον “Μανόλο”
AP Photo/Morgan Harlow

Σαρωτικοί οι Άρμαντ Ντουπλάντις και Εμανουήλ Καραλής στον αγώνα του άλματος επί κοντώ στο Diamond League στη Λωζάνη χτες.

Πανελλήνιο ρεκόρ στον ανοικτό στίβο για τον Καραλή ο οποίος πέρασε τα 6,16 μέτρα. Ντουπλάντις και “Μανόλο” έγιναν οι πρώτοι που στον ίδιο αγώνα πέρασαν τα 6,16 μέτρα.

Ταυτόχρονα στον αγώνα για πρώτη φορά στα χρονικά εννέα αθλητές έφτασαν ή ξεπέρασαν τα 5 μέτρα και 81 εκατοστά. 

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