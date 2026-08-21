Στα 6.16 μέτρα «πέταξε» ο Εμμανουήλ Καραλής

Έδωσε μάχη με τον Ντουμπλάντις

Μυθική εμφάνιση από τον Εμμανουήλ Καραλή στο Diamond League της Λωζάνης, με τον Έλληνα πρωταθλητή, να σημειώνει κορυφαία επίδοση στον ανοιχτό στίβο και να γράφει ιστορία.

Ο «Μανόλο» ανάγκασε τον Μόντο Ντουπλάντις, να τον αποθεώσει δημόσια, επιβεβαιώνοντας πως ανήκει πλέον στην απόλυτη παγκόσμια ελίτ του επί κοντώ.