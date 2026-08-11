Στον τελικό ύψους Μίτος και Μέρλος
Στον τελικό ύψους “μεταπηδούν” οι Αντρέα Μίτα και Αντώνης Μέρλος, μετά τις σημερινές τους προσπάθειες στο άλμα εις ύψος στα προκριματικά του Ευρωπαϊκού πρωταθλήματος.
Ο Αντρέα Μίτα βρέθηκε στη 5η θέση στο πρώτο προκριματικό γκρουπ περνώντας τα 2,19 μέτρα και παίρνωντας το εισιτήριο για τον τελικό.
Ο Αντώνης Μέρλος πέρασε τα 2,23 μέτρα και πήρε την 8η θέση στο σύνολο του δεύτερου προκριματικού γκρουπ και θα βρεθεί και αυτός στον τελικό.
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