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Απίστευτη Δεσπολλάρη κατέρριψε ρεκόρ του 2005 στον στίβο

ΑΘΛΗΤΙΚΑ
11/08/2026 15:44
Απίστευτη Δεσπολλάρη κατέρριψε ρεκόρ του 2005 στον στίβο
INTIME

Με χρόνο 1.59.29 η Γεωργία Δεσπολλάρη κατέρριψε το πανελλήνιο ρεκόρ της Μαρίας Παπαδοπούλου που είχε γίνει στις 14 Ιουνίου του 2005.

Σε μία μοναδική κούρσα, στα 800 μ. του Ευρωπαϊκού πρωταθλήματος στο Μπέρμιγχαμ, η Δεσπολλάρη κατέβασε το πανελλήνιο ρεκόρ κατά ένα δευτερόλεπτο.

Μπορεί η ελληνίδα αθλήτρια να μην προκρίθηκε στα ημιτελικά, αλλά η επίδοσή της ήταν αρκετή για να εντυπωσιάσει.

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