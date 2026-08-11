Απίστευτη Δεσπολλάρη κατέρριψε ρεκόρ του 2005 στον στίβο
Με χρόνο 1.59.29 η Γεωργία Δεσπολλάρη κατέρριψε το πανελλήνιο ρεκόρ της Μαρίας Παπαδοπούλου που είχε γίνει στις 14 Ιουνίου του 2005.
Σε μία μοναδική κούρσα, στα 800 μ. του Ευρωπαϊκού πρωταθλήματος στο Μπέρμιγχαμ, η Δεσπολλάρη κατέβασε το πανελλήνιο ρεκόρ κατά ένα δευτερόλεπτο.
Μπορεί η ελληνίδα αθλήτρια να μην προκρίθηκε στα ημιτελικά, αλλά η επίδοσή της ήταν αρκετή για να εντυπωσιάσει.
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