Πρόκριση στον τελικό για τον Τεντόγλου

Στον τελικό του Ευρωπαϊκού πρωταθλήματος στίβου προκρίθηκε ο Μίλτος Τεντόγλου. Ο έλληνας αθλητής “πέταξε” στα 8,26 μέτρα και πήρε το εισιτήριο για τον τελικό αύριο.

Στην πρώτη προσπάθεια “πάτησε” στα 7,78 μέτρα. Ακολούθησε η δεύτερη προπάθεια που έφτασε τα 8,26 με το όριο πρόκρισης να είναι στα 8,15 μέτρα.

AP Photo/Matthias Schrader

Ο 28χρονος αθλητής είναι ασταμάτητος έχοντας κατακτήσει τρία χρυσά μετάλια στα τελευταία τρία Ευρωπαϊκά πρωταθλήματα.

Το Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα στίβου Ανδρών Γυναικών διεξάγεται στο Μπέρμιγχαμ.