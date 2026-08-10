Πρόκριση στον τελικό για τον Τεντόγλου
Στον τελικό του Ευρωπαϊκού πρωταθλήματος στίβου προκρίθηκε ο Μίλτος Τεντόγλου. Ο έλληνας αθλητής “πέταξε” στα 8,26 μέτρα και πήρε το εισιτήριο για τον τελικό αύριο.
Στην πρώτη προσπάθεια “πάτησε” στα 7,78 μέτρα. Ακολούθησε η δεύτερη προπάθεια που έφτασε τα 8,26 με το όριο πρόκρισης να είναι στα 8,15 μέτρα.
Ο 28χρονος αθλητής είναι ασταμάτητος έχοντας κατακτήσει τρία χρυσά μετάλια στα τελευταία τρία Ευρωπαϊκά πρωταθλήματα.
Το Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα στίβου Ανδρών Γυναικών διεξάγεται στο Μπέρμιγχαμ.
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