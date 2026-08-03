Πρωτάθλημα Υγρού Στίβου: Με το χρυσό στο στήθος οι αδελφές Αλεξανδρή

Στο ψηλότερο βάθρο οι αδελφές Αλεξανδρή στο Πρωτάθλημα υγρού στίβου στο Παρίσι.

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Οι δύο αδελφές κατέκτησαν στο χρυσό μετάλλιο στον τελικό του πρωταθλήματος με συνολική βαθμολογία 316.3315 σημειώνοντας τη δεύτερη νίκη για ελληνική αποστολή μέσα σε λίγες ημέρες. Το χρυσό μετάλιο είναι το πρώτο στην ιστορία του αθλήματος σε ελεύθερο ντουέτο για την Ελλάδα.

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Το φαβορί στον προκριμάτικο δίδυμο των Λιλού Βαλέτε και Ίρις Τίο Κάσας κατέκτησε την δεύτερη θέση στον τελικό με 315.6442. Το χάλκινο μετάλλιο κατέκτησε το ντουέτο των Μάγια Ντορόσκο και Αλεξάντρα Σμίντ από τη Ρωσία με συνολική βαθμολογία 310.4407.