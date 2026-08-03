Η κλήρωση των πλέι οφ του Champions League

Στη Νιόν της Ελβετίας, όπου βρίσκεται η έδρα της UEFA, έγινε σήμερα η κλήρωση για τα play off του Champions League. Οι πρώτοι αγώνες, είναι προγραμματισμένοι να γίνουν στις 18-19 Αυγούστου και οι αγώνες ρεβάνς στις 25-26/8.

Τα ζευγάρια που προέκυψαν από τη σχετική κλήρωση έχουν ως εξής:

– Champions Path

– Λέφσκι Σόφιας (Βουλγαρία) ή Καϊράτ Αλμάτι (Καζακστάν) – ΑΕΚ (ΕΛΛΑΔΑ)

– Σέλτικ (Σκωτία) – Λίντσερ (Αυστρία)

– Ντιναμό Ζάγκρεμπ (Κροατία) ή Κάουνο Ζαλγκίρις (Λιθουανία) – Βίκινγκ (Νορβηγία)

– Μιέλμπι (Σουηδία) ή Σλόβαν Μπρατισλάβα (Σλοβακία) – Αραράτ Αρμένια (Αρμενία) ή Τσέλιε (Σλοβενία)

– Χαποέλ Μπερ Σεβά (Ισραήλ) ή Ερυθρός Αστέρας (Σερβία) – Άαρχους (Δανία) ή Σαμπάχ (Αζερμπαϊτζάν)

– League Path

– Φενέρμπαχτσε (Τουρκία) ή Στουρμ Γκρατς (Αυστρία) – Σπάρτα Πράγας (Τσεχία) ή Λιόν (Γαλλία)

– ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (ΕΛΛΑΔΑ) ή Ναϊμέγκεν (Ολλανδία) – Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ (Βέλγιο) ή Μπόντο Γκλιμτ (Νορβηγία)

Οι νικητές των συνολικά επτά ζευγαριών, προκρίνονται στη League Phase του Champions League, όπου έχουν ήδη «κλείσει» θέση οι Άστον Βίλα, Άρσεναλ, Μάντσεστερ Σίτι, Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, Λίβερπουλ (Αγγλία), Μπαρτσελόνα, Ρεάλ Μαδρίτης, Βιγιαρεάλ, Ατλέτικο Μαδρίτης, Μπέτις (Ισπανία), Μπάγερν Μονάχου, Ντόρτμουντ, Λειψία, Στουτγκάρδη (Γερμανία), Ίντερ, Νάπολι, Ρόμα, Κόμο (Ιταλία), Παρί Σεν Ζερμέν, Λανς, Λιλ (Γαλλία), Αϊντχόφεν, Φέγενορντ (Ολλανδία), Πόρτο, Σπόρτινγκ Λισαβόνας (Πορτογαλία), Κλαμπ Μπριζ (Βέλγιο), Σλάβια Πράγας (Τσεχία), Γαλατασαράι (Τουρκία) και Σαχτάρ Ντόνετσκ (Ουκρανία).