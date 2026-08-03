Κωπηλασία: “Χάλκινος” ο Ντούσκος στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα

Στο βάθρο των μεταλλίων του Ευρωπαϊκού πρωταθλήματος Κωπηλασίας βρέθηκε ο Στέφανος Ντούσκος κατακτώντας το χάλκινο μετάλιο.

Ο έλληνας αθλητής τερμάτισε τρίτος με χρόνο 6:40:97, φτάνοντας τα πέντε μετάλλια διαδοχικά σε ευρωπαϊκά πρωταθλήματα, έχοντας ήδη τέσσερα ασημένια.

Στην πρώτη θέση τερμάτισε ο Γερμανός αθλητής με χρόνο 6:36:39