Κωπηλασία: “Χάλκινος” ο Ντούσκος στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα
Στο βάθρο των μεταλλίων του Ευρωπαϊκού πρωταθλήματος Κωπηλασίας βρέθηκε ο Στέφανος Ντούσκος κατακτώντας το χάλκινο μετάλιο.
Ο έλληνας αθλητής τερμάτισε τρίτος με χρόνο 6:40:97, φτάνοντας τα πέντε μετάλλια διαδοχικά σε ευρωπαϊκά πρωταθλήματα, έχοντας ήδη τέσσερα ασημένια.
Στην πρώτη θέση τερμάτισε ο Γερμανός αθλητής με χρόνο 6:36:39
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