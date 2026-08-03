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Κωπηλασία: “Χάλκινος” ο Ντούσκος στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα

ΑΘΛΗΤΙΚΑ
03/08/2026 14:28
Κωπηλασία: “Χάλκινος” ο Ντούσκος στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα
AP Photo/Antonio Calanni

Στο βάθρο των μεταλλίων του Ευρωπαϊκού πρωταθλήματος Κωπηλασίας βρέθηκε ο Στέφανος Ντούσκος κατακτώντας το χάλκινο μετάλιο.

Ο έλληνας αθλητής τερμάτισε τρίτος με χρόνο 6:40:97, φτάνοντας τα πέντε μετάλλια διαδοχικά σε ευρωπαϊκά πρωταθλήματα, έχοντας ήδη τέσσερα ασημένια.

Στην πρώτη θέση τερμάτισε ο Γερμανός αθλητής με χρόνο 6:36:39

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