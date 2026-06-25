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Στα πράσινα ο Μουσταφά Φαλ

ΑΘΛΗΤΙΚΑ
25/06/2026 11:58

Τάραξε τα νερά ο Παναθηναϊκός ανακοινώνοντας την απόκτηση του Μουσταφάλ Φαλ.

Ο γάλος σέντερ υπέγραψε συμβόλαιο 2+1 ετών και θα είναι δίδυμο με τον συμπαίκτη του στην Εθνική Γαλλίας Ματίας Λεσόρ και αποτελεί την πρώτη μεταγραφή επί Ομπράτζοβιτς.

Ο Φαλ έχει περάσει τις απαραίτητες εξετάσεις και αναμένεται να πάρει ελληνικό διαβατήριο.

Την απόκτηση του Φαλ σχολίασε στο Instagram. ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος.

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