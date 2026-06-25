Μουντιάλ 2026: Η Βοσνία-Ερζεγοβίνη προκρίθηκε στους «32»

Η εθνική ομάδα ποδοσφαίρου της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης προκρίθηκε στους «32» του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026, καθώς εξαφάλισε μία θέση ανάμεσα στις οκτώ καλύτερες τρίτες ομάδες στην φάση των ομίλων, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση της FIFA.

Οι Βόσνιοι, οι οποίοι κατετάγησαν στην τρίτη θέση του 2ου ομίλου, συγκέντρωσαν τέσσερις βαθμούς μετά την νίκη τους με 3-1 επί του Κατάρ στο Σιάτλ και για πρώτη φορά στα χρονικά της κορυφαίας διοργάνωσης, θα αγωνισθούν στην φάση των νοκ άουτ, στην μόλις δεύτερη εμφάνισή τους μετά το 2014.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ- ΜΠΕ