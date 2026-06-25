Μουντιάλ 2026: Νέα «φιέστα» του Μεξικού (3-0 την Τσεχία) και στους «32» με «3 στις 3» νίκες

Η κυνικότητα του Μεξικού έκανε ξανά τη… διαφορά, οδηγώντας την ομάδα του Ντιέγκο Αγκίρε σε άλλη μία νίκη -αυτή τη φορά επί της Τσεχίας με 3-0 στο Μέξικο Σίτι– και με τρεις νίκες σε ισάριθμα παιχνίδια, έκοψε πρώτη το νήμα στον 1ο όμιλο, κάνοντας τους φίλους του να ονειρεύονται για μία μεγάλη πορεία στο Μουντιάλ 2026. Την ίδια ώρα οι Τσέχοι έμειναν στην τελευταία θέση του ομίλου με μόλις έναν βαθμό κι επιστρέφουν στη βάση τους.

Μετά από ένα πολύ «φτωχό» από πλευράς θεάματος πρώτο ημίχρονο, όπου κατεγράφησαν ως μοναδικές καλές στιγμές ένα σουτ του Βισίνκι στο 8’ (λίγο άουτ) και το σουτ του Χόρχε Σάντσες του ΠΑΟΚ που αποκρούστηκε απ’ τον Κόβαρ, το Μεξικό «καθάρισε» το παιχνίδι μέσα σε 6 λεπτά με τα τέρματα των Ματέο Τσάβες (55’) και Κινιόνες (61’, έπειτα από φάση διαρκείας).

Στη συνέχεια κράτησε για τρίτο σερί ματς ανέπαφη την εστία του κι έφτασε και σε τρίτο γκολ με τον Φιντάλγκο στο 90’+4′ μέσα σε έξαλλους πανηγυρισμούς απ’ τους φίλους του, που είδαν και τον εμβληματικό Γκιγέρμο Οτσόα να περνάει αλλαγή στο 78’ και να συμμετέχει στα 41 του στο 4ο Παγκόσμιο Κύπελλο της καριέρας του (ήταν στην αποστολή και στα Μουντιάλ του 2006 και 2010, αλλά δεν αγωνίστηκε).

Διαιτητής: Γιάελ Φαλκόν Πέρεθ (Αργεντινή)

Κίτρινες: 64 Άλβαρες

Οι συνθέσεις των δύο ομάδων:

ΤΣΕΧΙΑ (Μίροσλαβ Κούμπεκ): Κόβαρ, Χόλες (64’ Σικ), Χράνατς, Κρέιτσι, Τσούφαλ, Ντουντερά, Τσερβ (87’ Τσόρι), Σάντιλεκ, Βισίνσκι, Χλόζεκ (64’ Σόουτσεκ, 87’ λ.τρ. Σόικα), Σουλτς.

ΜΕΞΙΚΟ (Ντιέγκο Αγκίρε): Ρανχέλ (78’ Οτσόα), Ρέγες, Μοντές, Άλβαρες, Τσάβες (78’ Γκαγιάρδο), Σάντσες, Ρομό (63’ Βάργκας), Μόρα, Αλβαράδο, Μαρτίνες (63’ Χιμένες), Κινιόνιες.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ- ΜΠΕ