Μουντιάλ 2026: Τρεις ομάδες για την πρόκριση από τον 5ο όμιλο

Η Ακτή Ελεφαντοστού, ο Ισημερινός, αλλά ακόμη και το Κουρασάο, που κάνει το ντεμπούτο του στο Παγκόσμιο Κύπελλο, διεκδικούν την πρόκριση στους «32» του Μουντιάλ 2026, πίσω από την Γερμανία, που έχει εξασφαλίσει την πρώτη θέση στον 5ο όμιλο της διοργάνωσης.

Οι Αφρικανοί έχουν το πλεονέκτημα, στοχεύοντας στην πρώτη τους συμμετοχή στην φάση των νοκ άουτ, με τρεις βαθμούς σε σύγκριση με μόλις έναν για τους δύο αντιπάλους τους.

Στην Φιλαδέλφεια, μια ισοπαλία εναντίον του Κουρασάο, ενός μικρού νησιού στην Καραϊβική, θα είναι αρκετή για να διατηρήσουν την δεύτερη θέση στον όμιλο, εξασφαλίζοντας την πρόκριση στον επόμενο γύρο.

Σε περίπτωση ήττας της Ακτής Ελεφαντοστού, θα «ανοίξει η πόρτα» πρόκρισης για τους διεθνείς του Κουρασάο ή για τον Ισημερινό, εάν την ίδια ώρα, καταφέρει να νικήσει την Γερμανία στο Ιστ Ράδερφορντ του Νιου Τζέρσεϊ.

Παράλληλα, υπάρχει η πιθανότητα να βρίσκονται ανάμεσα στις οκτώ καλύτερες τρίτες ομάδες από τους δώδεκα ομίλους, που θα προκριθούν στους «32».

«Δεν περιμένουμε από το Κουρασάο να μας αφήσει να νικήσουμε», δήλωσε ο προπονητής της Ακτής Ελεφαντοστού, Έμερς Φαέ, μετά την ήττα από την Γερμανία και πρόσθεσε: «Ωστόσο, το θετικό είναι ότι εξακολουθούμε να ελέγχουμε την μοίρα μας».

Μία από τις τέσσερις χώρες που κάνουν το ντεμπούτο τους στο Παγκόσμιο Κύπελλο, το Κουρασάο, πέτυχε την έκπληξη αποσπώντας «λευκή» ισοπαλία από τον Ισημερινό, μετά την συντριβή με 7-1 από την Γερμανία στον εναρκτήριο αγώνα της περασμένης εβδομάδας.

Ενδεχομένως και καθοριστική για την πρόκριση, μπορεί ν΄αποδειχθεί η επιλογή του Γερμανού ομοσπονδιακού, Γιούλιαν Νάγκελσμαν, σχετικά με την 11άδα που θα παρατάξει στην αναμέτρηση με τον Ισημερινό.

«Πιθανότατα θα προσπαθήσουμε να βρούμε μια ισορροπία, μεταξύ της διαχείρισης του φόρτου εργασίας των παικτών και της παραμονής σε φόρμα για τους επερχόμενους αγώνες», δήλωσε χαρακτηριστικά ο νεαρός τεχνικός, σε συνέντευξή του, την περασμένη Κυριακή.

Ο Νάγκελσμαν καλείται να διαχειρισθεί την απουσία του βασικού αμυντικού, Νίκο Σλότερμπεκ, ο οποίος ταλαιπωρείται από τραυματισμό στον αστράγαλο και πιθανός αντικαταστάτης του, είναι ο Αντόνιο Ρούντιγκερ, ενώ οι Βάλντεμαρ Άντον και Μαλίκ Τιάου, αποτελούν τις εναλλακτικές λύσεις.

Για τον Ισημερινό, μία πιθανή αποτυχία να προκριθεί στους «32», θα είναι μια τεράστια απογοήτευση για μια ομάδα που φημίζεται για τα νεαρά ταλέντα της, όπως ο μέσος της Τσέλσι, Μοϊσές Καϊσέδο, και οι αμυντικοί της Παρί Σεν Ζερμέν και της Άρσεναλ, Γουίλιαν Πάτσο και Πιέρο Ινκαπιέ, αντίστοιχα.

Αλλά για να προκριθούν, θα πρέπει να σκοράρουν, κάτι που ο Ισημερινός φαίνεται να μην μπορεί να κάνει, καθώς είναι μία από τις τρεις ομάδες με μηδενική παραγωγικότητα στην διοργάνωση μετά από δύο αγώνες, μαζί με την Αϊτή και την Τουρκία.

Αυτό έχει οδηγήσει σε αυξανόμενες επικρίσεις για τον κορυφαίο σκόρερ όλων των εποχών των «Τρι», Ένερ Βαλένσια.

«Το τέρμα απλά δεν ανοίγει», υποστήριξε ο 36χρονος βετεράνος μετά την ισοπαλία εναντίον του Κουρασάο, θεωρώντας την κριτική «φυσιολογική» και πρόσθεσε: «Συνεχίζουμε να παλεύουμε, απομένει ένας αγώνας».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ