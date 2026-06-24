Τένις: Στον τρίτο προκριματικό του Γουίμπλεντον ο Σακελλαρίδης

Στο πλαίσιο του προκριματικού γύρου του γκραντ σλαμ, ο 21χρονος τενίστας, Στέφανος Σακελλαρίδης (Νο146 στον κόσμο), έπειτα από αγώνα που διήρκεσε μία ώρα και 28 λεπτά, επικράτησε με 6-3, 6-4 του Αργεντινού Φεντερίκο Κόρια (Νο887 στην παγκόσμια κατάταξη).

Έτσι, ο Σακελλαρίδης, πέρασε στον τελευταίο γύρο, όπου θα αντιμετωπίσει το νικητή του ζευγαριού, μεταξύ του Καναδού Αλεξί Γκαλαρνό (Νο184) και τον Βρετανό Όλιβερ Τάρβετ (Νο349), για την είσοδο στο κυρίως ταμπλό, του τρίτου, από τα τέσσερα γκραν σλαμ της χρονιάς.