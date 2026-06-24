Μουντιάλ 2026: Το παιχνίδι και τα σενάρια της 3ης θέσης

Το μεγαλύτερο στην ιστορία Παγκόσμιο Κύπελλο, με συμμετοχή 48 ομάδων χωρισμένες σε 12 ομίλους, θα επιτρέψει-όπως είναι γνωστό- στις οκτώ καλύτερες τρίτες ομάδες των γκρουπ να προκριθούν στη φάση νοκ άουτ των «32».

Σιγά σιγά, ενώ απόψε ξεκινάει η 34η αγωνιστική, με τις δύο συναντήσεις στον 2ο όμιλο, μια ευκαιρία, ίσως, για να ξαναμπούν οι ομάδες στη διεκδίκηση της κατάταξης των οκτώ καλύτερων τρίτων, συμπληρώνεται το παζλ της φάσης των «32».

Και παρόλο που η FIFA έχει ήδη προβλέψει τα πάντα, καταγράφοντας τα 495 πιθανά σενάρια -ανάλογα με τον αρχικό όμιλο των καλύτερων τρίτων-, η αγωνία παραμένει στα ύψη πριν από τα 24 τελευταία παιχνίδια που απομένουν.

Πρόκριση με 3 βαθμούς

Τη δεδομένη χρονική στιγμή-όπως αναφέρει το RMC-, πριν από την έναρξη της τρίτης αγωνιστικής, οι τέσσερις χειρότεροι τρίτοι είναι η Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, ο Ισημερινός, η Βοσνία-Ερζεγοβίνη και η Σενεγάλη.

Όμως, κάθε μία από αυτές τις ομάδες -ακόμη και η Σενεγάλη που δεν έχει κανέναν βαθμό πριν αντιμετωπίσει το Ιράκ- μπορούν ακόμα να προκριθούν.

Και ο λόγος είναι ότι οι ομάδες με μία νίκη στο ενεργητικό τους έχουν μεγάλες πιθανότητες να προκριθούν στους «32», δεδομένων των αναμετρήσεων που θα διεξαχθούν την τρίτη αγωνιστική.

Κατά τη διάρκεια των ομίλων, οι προβλέψεις του υπερυπολογιστή της Opta έδιναν 66,77% πιθανότητες πρόκρισης στις ομάδες με τρεις βαθμούς. Αυτό είναι αρκετό για να ωθήσει ορισμένα έθνη να προσπαθήσουν μέχρι τέλους για να κερδίσουν ένα παιχνίδι.

Πρόκριση με μόλις δύο βαθμούς

Πριν αντιμετωπίσει το Ιράκ, η Σενεγάλη φαίνεται να κρατά ακόμα τη μοίρα στα χέρια της. Ωστόσο, η νίκη είναι επιτακτική ανάγκη για τους συμπαίκτες του Σαντιό Μανέ. Με τα αποτελέσματα των προηγούμενων αγώνων, καμία ομάδα δεν θα προκριθεί με μόλις έναν βαθμό (κάτι που ήταν ακόμα πιθανό σε ποσοστό 0,03% μετά την πρώτη αγωνιστική), καθώς σε εννέα από τους δώδεκα ομίλους ο τρίτος θα τερματίσει αυτόματα με δύο ή περισσότερους βαθμούς.

Όμως, με ένα αρκετά απίθανο σενάριο και μια σειρά ευνοϊκών αποτελεσμάτων σε όλους τους ομίλους, ένας (και μόνο ένας) τρίτος ομίλου θα μπορούσε να προκριθεί με μόλις δύο βαθμούς.

Μάλιστα το Football Meets Data, δημοσίευσε επίσης τις προβλέψεις του για τις πιθανότητες πρόκρισης των τρίτων κάθε ομίλου του Μουντιάλ πριν από την τελευταία αγωνιστική.

Και ενώ ορισμένοι φαίνονται σχεδόν με το ένα…πόδι στους «32» πριν από το τελευταίο τους παιχνίδι -όπως συμβαίνει με τον όμιλο της Αγγλίας (96,7%) ή τον όμιλο του Μαρόκου (84%)- για άλλους ομίλους τα πράγματα δείχνουν δύσκολα έως σχεδόν αδύνατα.

Έτσι, ο τρίτος του 5ου ομίλου, όπου η Γερμανία θα τερματίσει πρώτη, έχει μόνο 26,6% πιθανότητες πρόκρισης. Το ίδιο ισχύει και για τον 8ο όμιλο (αυτόν της Ισπανίας), όπου όλοι μπορούν ακόμα να προκριθούν, αλλά ο τρίτος έχει μόνο 34,7% πιθανότητα να παίξει στη φάση των «32».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ