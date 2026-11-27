Σοβαρά επεισόδια σημειώθηκαν την Πέμπτη στη Μασσαλία ανάμεσα σε οπαδούς της Λέφσκι Σόφιας και της Μαρσέιγ, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό αρκετών Βούλγαρων φιλάθλων. Τα περιστατικά προκάλεσαν την έντονη αντίδραση της προέδρου της Βουλγαρίας, Ιλιάνα Ιότοβα, η οποία καταδίκασε την «απαράδεκτη» βία.

Σύμφωνα με ενημέρωση της αστυνομικής διεύθυνσης του Μπους-ντι-Ρον στο Γαλλικό Πρακτορείο (AFP), συνολικά δώδεκα άτομα —όλοι Βούλγαροι υπήκοοι— τραυματίστηκαν κατά τη διάρκεια των συγκρούσεων στο στάδιο Βελοντρόμ. Πέντε από αυτούς διακομίστηκαν στο νοσοκομείο φέροντας τραύματα στο κεφάλι, στα μάτια, καθώς και εξάρθρωση ώμου, ενώ σε άλλους έξι παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες εντός του γηπέδου. Μέχρι στιγμής, οι τοπικές αρχές δεν έχουν αναφέρει συλλήψεις.

Λίγες ώρες μετά τη λήξη της αναμέτρησης, η πρόεδρος της Βουλγαρίας, Ιλιάνα Ιότοβα, χαρακτήρισε σε ανάρτησή της στο Facebook τις εικόνες από το γήπεδο «φρικτές» και τη βία «απαράδεκτη». «Οι γαλλικές αρχές οφείλουν να ρίξουν φως στις συνθήκες των επιθέσεων και να οδηγήσουν τους υπαίτιους στη δικαιοσύνη, ενώ η UEFA πρέπει να ελέγξει τον τρόπο με τον οποίο διασφαλίστηκε η προστασία των Βούλγαρων οπαδών στο στάδιο. Είμαστε έτοιμοι να προσφέρουμε κάθε αναγκαία στήριξη στους συμπατριώτες μας», τόνισε.

Η ένταση ξέσπασε πριν από την έναρξη του αγώνα για το Europa League (τον οποίο κέρδισε η Μαρσέιγ με 1-0), αμαυρώνοντας το κλίμα με συμπλοκές και ρίψεις αντικειμένων και φωτοβολίδων. Περίπου δέκα λεπτά πριν από τη σέντρα, εκατοντάδες οπαδοί της γαλλικής ομάδας κινήθηκαν απειλητικά προς την πλευρική κερκίδα Jean-Bouin, καταδιώκοντας μια ομάδα δεκάδων Βούλγαρων φιλάθλων, οι οποίοι τελικά κατέφυγαν στη θύρα των φιλοξενούμενων, όπου βρίσκονταν συγκεντρωμένοι περίπου 500 οπαδοί της Λέφσκι. Ακολούθησε ανταλλαγή φωτοβολίδων και αντικειμένων μεταξύ των δύο πλευρών, προτού επέμβει το προσωπικό ασφαλείας για να εκτονώσει την κρίση.

Παράλληλα με την προεδρία, την έντονη καταδίκη του εξέφρασε και το βουλγαρικό Υπουργείο Εξωτερικών, κάνοντας λόγο για «απαράδεκτες επιθέσεις κατά της σωματικής ακεραιότητας» των πολιτών της χώρας. Από την πλευρά της, η διοίκηση της Μαρσέιγ υπογράμμισε σε ανακοίνωσή της ότι η άμεση παρέμβαση των δυνάμεων ασφαλείας του συλλόγου επανέφερε την τάξη χωρίς να διαταραχθεί η διεξαγωγή του αγώνα, προσθέτοντας πως βρίσκεται σε συνεργασία με τις αρχές για την πλήρη διαλεύκανση των γεγονότων.