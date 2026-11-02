Ο Λεβαδειακός “διέλυσε” τον Άρη και πανηγύρισε τη πρώτη του νίκη

Ο Λεβαδειακός επικράτησε με 3-0 του Άρη στο «Λάμπρος Κατσώνης», για την 9η αγωνιστική της Super League, και πανηγύρισε την πρώτη του νίκη στη φετινή σεζόν.

Οι Βοιωτοί πέτυχαν τα πρώτα τους γκολ στο πρωτάθλημα, με τους Νίκα (8’), Βήχο (42’ πέν.) και Πάντεα (87’) να βρίσκουν δίχτυα. Αυτό ήταν και το πρώτο “τρίποντο” του Ηλία Χαραλάμπους στον πάγκο της ομάδας.

Ο Λεβαδειακός μπήκε δυνατά και άνοιξε το σκορ μόλις στο 8ο λεπτό. Ο Ελνένι συνεργάστηκε με τον Κωστή, ο οποίος έδωσε με τη μία στον Νίκα. Εκείνος με διαγώνιο σουτ έστειλε την μπάλα στα δίχτυα για το 1-0.

Ο Άρης είχε την κατοχή, όμως οι γηπεδούχοι ήταν πιο απειλητικοί. Στο 40’ ο Βέλιος ανέτρεψε τον Κομπνάν μέσα στην περιοχή και ο διαιτητής υπέδειξε πέναλτι. Ο Βήχος ανέλαβε την εκτέλεση και στο 42’ έκανε το 2-0.

Στο δεύτερο ημίχρονο, ο Μιχάλης Γρηγορίου έριξε στο παιχνίδι τον Γιαννιώτα, προσπαθώντας να κάνει πιο επιθετική την ομάδα του. Ο Άρης ανέβασε την απόδοσή του, αλλά δυσκολευόταν να δημιουργήσει καθαρές ευκαιρίες.

Στο 59’ ο Καντεβέρε απείλησε με διαγώνιο πλασέ, ενώ ένα λεπτό αργότερα ο Χόνγκλα είδε αρχικά την κόκκινη κάρτα για ανατροπή του Κομπνάν. Μετά την παρέμβαση του VAR και τον έλεγχο της φάσης από τον διαιτητή, η αποβολή ακυρώθηκε και υποδείχθηκε φάουλ υπέρ του Άρη στη μεσαία γραμμή.

Παρά την πίεση των φιλοξενούμενων και την κατοχή που ξεπέρασε το 70%, ο Λεβαδειακός βρήκε ξανά τον δρόμο προς τα δίχτυα. Στο 87’, ο Ελνένι τροφοδότησε τον Οζέγκοβιτς, εκείνος έδωσε στον Εμμανουηλίδη και ο τελευταίος γύρισε την μπάλα στη μικρή περιοχή. Ο Πάντεα πρόλαβε τον Βέλιο και με ωραίο τελείωμα διαμόρφωσε το τελικό 3-0.

Με αυτή τη νίκη, ο Λεβαδειακός έφτασε τους έξι βαθμούς και ανέβηκε στη 12η θέση. Επόμενος αντίπαλός του είναι η ΑΕΚ, στην Allwyn Arena, στις 8 Νοεμβρίου (17:00). Ο Άρης παρέμεινε προσωρινά τέταρτος με 16 βαθμούς, γνωρίζοντας την πρώτη του ήττα μετά από τρεις συνεχόμενες νίκες. Ακολουθεί η αναμέτρηση με τον Παναιτωλικό στη Θεσσαλονίκη, στις 7 Νοεμβρίου (19:30).