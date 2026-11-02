Σκάνδαλο στο Μάσκετ: Στον Ανακριτή για να καταθέσει υπέρ της Κατηγορίας ο Παναγιώτης Γιαννάκης

Στα δικαστήρια της Ευελπίδων προσήλθε ο θρύλος του ελληνικού μπάσκετ, Παναγιώτης Γιαννάκης, προκειμένου να καταθέσει ενώπιον του Ανακριτή για την πολύκροτη υπόθεση των φερόμενων «στημένων αγώνων».

Ο έμπειρος τεχνικός, μέσω του νομικού του εκπροσώπου, είχε ήδη γνωστοποιήσει την πρόθεσή του να δηλώσει παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας, ενόσω βρισκόταν σε εξέλιξη η διαδικασία των απολογιών για τους έξι βασικούς κατηγορουμένους της υπόθεσης.

Η απόφασή του να παρέμβει δικαστικά συνδέεται άμεσα με τη δημοσιοποίηση στοιχείων της δικογραφίας και συγκεκριμένα με τις αποκαλύψεις ενός σημαντικού μάρτυρα. Σύμφωνα με τη συγκεκριμένη μαρτυρία, το 2018 ένας εκ των κατηγορούμενων διαιτητών δωροδοκήθηκε προκειμένου να αλλοιώσει το αποτέλεσμα του αγώνα ανάμεσα στον Φάρο Κερατσινίου και τον Άρη, στον πάγκο του οποίου καθόταν τότε ο Γιαννάκης, ώστε να κερδίσει η ομάδα του Κερατσινίου.

Κατά την καταγγελία, ο διαιτητής, ως «αντάλλαγμα» για τα χρήματα που φέρεται να έλαβε, απέβαλε σκόπιμα τον προπονητή του Άρη επιβάλλοντάς του διπλή τεχνική ποινή.