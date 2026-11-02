Super League: Ο ΠΑΟΚ “λύγισε” τον Αστέρα Τρίπολης με 2-1

Ο ΠΑΟΚ επικράτησε με 2-1 του Αστέρα Τρίπολης στην Τούμπα, για την 9η αγωνιστική της Super League, σε ένα παιχνίδι με τρία γκολ, δύο αποβολές και δραματικό φινάλε.

Ο Ανέστης Μύθου πέτυχε το νικητήριο γκολ στο 87’, ενώ ο Δημήτρης Μοναστηρλής κράτησε το προβάδισμα με καθοριστική επέμβαση στις καθυστερήσεις.

Οι γηπεδούχοι μπήκαν δυνατά και άνοιξαν το σκορ μόλις στο 8ο λεπτό. Ο Ζίβκοβιτς έβγαλε εξαιρετική κάθετη πάσα στον Σερίφ Εντιαγέ και ο τελευταίος πλάσαρε στην κλειστή γωνία του Παπαδόπουλου για το 1-0. Ο τερματοφύλακας του Αστέρα χρειάστηκε να επέμβει ξανά σε προσπάθειες των Ζαφείρη και Κένι, κρατώντας την ομάδα του στο παιχνίδι.

Οι Αρκάδες, ωστόσο, βρήκαν την απάντηση στο 39’. Μετά από σέντρα του Γκονζάλες, ο Μπέντζαμιν Κιμπιόκα πήρε την κεφαλιά και έστειλε την μπάλα στα δίχτυα για το 1-1. Στο δεύτερο ημίχρονο ο ΠΑΟΚ πίεσε για το δεύτερο γκολ, όμως ο Παπαδόπουλος σταμάτησε τις προσπάθειες των Σανταμαρία και Σορετίρε.

Η αναμέτρηση άλλαξε ξανά μορφή στο 63’, όταν ο Κένι αποβλήθηκε με δεύτερη κίτρινη κάρτα, αφήνοντας τον Αστέρα με δέκα παίκτες. Ωστόσο, η αριθμητική υπεροχή του ΠΑΟΚ κράτησε μόλις δέκα λεπτά. Στο 73’ αποβλήθηκε και ο Μπρόρσον, επίσης με δεύτερη κίτρινη, με τις δύο ομάδες να συνεχίζουν με δέκα ποδοσφαιριστές.

Ο ΠΑΟΚ συνέχισε να αναζητά το γκολ της νίκης. Ο Μπάνζα έχασε σημαντική ευκαιρία στο 78’, όταν η κεφαλιά του πέρασε πάνω από το οριζόντιο δοκάρι. Η λύση ήρθε στο 87’. Ο Ζίβκοβιτς έκανε τη σέντρα από τα δεξιά, ο Παπαδόπουλος απέκρουσε το πλασέ του Μπάνζα και ο Μύθου πήρε την προβολή, στέλνοντας την μπάλα στα δίχτυα για το 2-1.

Στο 90’+2’ ο Μοναστηρλής πραγματοποίησε σπουδαία επέμβαση στην προσπάθεια του Παπακανέλλου και απέτρεψε την ισοφάριση. Έτσι, ο ΠΑΟΚ πήρε τους τρεις βαθμούς και έφτασε τους 18, ανεβαίνοντας προσωρινά στην τρίτη θέση της βαθμολογίας.

Αντίθετα, ο Αστέρας Τρίπολης παρέμεινε στους έξι βαθμούς και τη 12η θέση, περιμένοντας πλέον την ανακοίνωση του νέου προπονητή του.