F1: Παγκόσμιος πρωταθλητής ο Κίμι Αντονέλι σε ηλικία 20 ετών!

Ο Κίμι Αντονέλι της Mercedes αναδείχθηκε ως ο νεότερος παγκόσμιος πρωταθλητής στην ιστορία της Φόρμουλα Ένα. Η κατάκτηση του τίτλου σφραγίστηκε σε ένα επεισοδιακό Γκραν Πρι της Πόλης του Μεξικού, το οποίο διακόπηκε με κόκκινη σημαία και επανεκκίνησε, με τον Μαξ Φερστάπεν της Red Bull να παίρνει τη νίκη.

Ο Ιταλός, που έγινε ο πρώτος συμπατριώτης του που κατακτά τον παγκόσμιο τίτλο από το 1953, τερμάτισε στην τρίτη θέση και ξέσπασε σε λυγμούς χαράς μέσω της ενδοεπικοινωνίας με την ομάδα του, μόλις είδε την καρό σημαία στο Autodromo Hermanos Rodriguez. Με το αποτέλεσμα αυτό, η διαφορά του στη βαθμολογία του πρωταθλήματος έφτασε τους 119 βαθμούς, εξασφαλίζοντάς του μαθηματικά τον τίτλο.

Ο Λιούις Χάμιλτον της Ferrari, ο οποίος είχε εκκινήσει από την pole position, κατέλαβε τη δεύτερη θέση, σε έναν αγώνα με έντονη δράση και απρόοπτα. Δύο περίοδοι αυτοκινήτου ασφαλείας, αρκετές συγκρούσεις και μια διακοπή 33 λεπτών, με 25 από τους συνολικά 71 γύρους να απομένουν, συνέθεσαν το σκηνικό ενός δραματικού Γκραν Πρι.