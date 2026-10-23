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Πυρ και μανία ο Παναγιώτης Γιαννάκης

«Τον είχαν αποβάλλει σε στημένο αγώνα»
ΑΘΛΗΤΙΚΑ
23/10/2026 20:09

Η αποκάλυψη της υπόθεσης με τους στημένους αγώνες,άνοιξε τον “ασκό του Αιόλου”. Ο Παναγιώτης Γιαννάκης  που εμφανίζεται ως ένα από τα θύματα της ομάδας των κατηγορουμένων, δήλωσε μέσω του συνηγόρου του παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας.

Η υπόθεση αφορά την αποβολή του ως προπονητή του Άρη σε αγώνα της ομάδας της Θεσσαλονίκης με ομάδα της Λάρισας.

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