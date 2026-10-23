Πυρ και μανία ο Παναγιώτης Γιαννάκης

Η αποκάλυψη της υπόθεσης με τους στημένους αγώνες,άνοιξε τον “ασκό του Αιόλου”. Ο Παναγιώτης Γιαννάκης που εμφανίζεται ως ένα από τα θύματα της ομάδας των κατηγορουμένων, δήλωσε μέσω του συνηγόρου του παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας.

Η υπόθεση αφορά την αποβολή του ως προπονητή του Άρη σε αγώνα της ομάδας της Θεσσαλονίκης με ομάδα της Λάρισας.