Άρης: Μεγάλη νίκη επί των “πρασίνων” στο κατάμεστο Αλεξάνδρειο

Ο Άρης επικράτησε με 101-91 του Παναθηναϊκού στο κατάμεστο Αλεξάνδρειο, για την 5η αγωνιστική της Greek Basketball League.

Οι Θεσσαλονικείς είχαν τον έλεγχο στο μεγαλύτερο μέρος της αναμέτρησης και υποχρέωσαν τους «πράσινους» στην πρώτη τους ήττα στο φετινό πρωτάθλημα.

Οι γηπεδούχοι έφτασαν τις τέσσερις διαδοχικές νίκες στην GBL και τις οκτώ συνολικά σε Ελλάδα και Ευρώπη. Πρωταγωνιστής στην επίθεση ήταν ο Ματ Μόργκαν, ο οποίος σημείωσε 21 πόντους. Συνολικά, πέντε παίκτες του Άρη ολοκλήρωσαν την αναμέτρηση με διψήφιο αριθμό πόντων, δείχνοντας την επιθετική πολυφωνία της ομάδας.

Από την άλλη πλευρά, ο Παναθηναϊκός πλήρωσε τα 20 λάθη του, αλλά και τις χαμένες βολές, καθώς είχε 25 εύστοχες σε 37 προσπάθειες. Για τους φιλοξενούμενους ξεχώρισαν ο Γκερσόν Γιαμπουσέλε με 22 πόντους, 5/8 τρίποντα και δύο κοψίματα, καθώς και ο Σιλβέν Φρανσίσκο με 20 πόντους, τέσσερα ριμπάουντ και ένα κλέψιμο.

Το προβάδισμα του Άρη και η αντίδραση του Παναθηναϊκού

Ο Άρης μπήκε καλύτερα στο παιχνίδι και αξιοποίησε τα λάθη του Παναθηναϊκού, αλλά και την ευστοχία του από τα 6,75 μέτρα. Με 7/11 τρίποντα στο πρώτο ημίχρονο, οι γηπεδούχοι πήραν προβάδισμα επτά πόντων (22-15) στο 11ο λεπτό.

Ο Παναθηναϊκός αντέδρασε με τους Μπάντιο, Φρανσίσκο και Χέις-Ντέιβις, ισοφαρίζοντας σε 22-22. Ωστόσο, οι Θεσσαλονικείς διατήρησαν τον έλεγχο και πήγαν στα αποδυτήρια με το υπέρ τους 46-44.

Στην τρίτη περίοδο οι «πράσινοι» πέρασαν προσωρινά μπροστά με 49-48, αλλά ο Μόργκαν έδωσε ξανά ώθηση στον Άρη. Οι γηπεδούχοι ξέφυγαν με 59-51 και έκλεισαν το τρίτο δεκάλεπτο στο +11 (79-68).

Η ανατροπή του Παναθηναϊκού δεν άλλαξε το αποτέλεσμα

Ο Παναθηναϊκός δεν εγκατέλειψε την προσπάθεια. Με εύστοχες βολές των Λεσόρ και Φρανσίσκο και τρίποντα των Μπάντιο και Γιαμπουσέλε, πέρασε μπροστά με 85-84 στο 36ο λεπτό.

Η απάντηση του Άρη ήταν άμεση. Με πρωταγωνιστές τους Μοκόκα και Μόργκαν, οι γηπεδούχοι ανέκτησαν το προβάδισμα και έφτασαν στο 94-86, με 1 λεπτό και 36 δευτερόλεπτα να απομένουν. Ο Παναθηναϊκός δεν κατάφερε να επιστρέψει και ο Άρης πανηγύρισε τη νίκη με 101-91.