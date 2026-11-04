Europa League: Ο Ολυμπιακός δοκιμάζεται στην έδρα της Ρεν

Στη Γαλλία δοκιμάζεται ο Ολυμπιακός το απόγευμα, καθώς αντιμετωπίζει τη Ρεν για την τέταρτη αγωνιστική του Europa League.

Οι δύο ομάδες παραμένουν αήττητες στη διοργάνωση και θέλουν να συνεχίσουν την καλή τους πορεία. Οι Πειραιώτες προέρχονται από τη νίκη με 1-0 απέναντι στη Σπάρτα Πράγας και βρίσκονται στην πέμπτη θέση, με τέσσερις βαθμούς περισσότερους από τη γαλλική ομάδα.

Η δυνατή έδρα της Ρεν και τα αμυντικά προβλήματα

Η Ρεν αποτελεί δύσκολο αντίπαλο στην έδρα της. Παραμένει αήττητη σε όλα τα εντός έδρας παιχνίδια της φετινής σεζόν και κυνηγά την έκτη συνεχόμενη νίκη μπροστά στους φιλάθλους της. Παράλληλα, θέλει να πετύχει δεύτερη διαδοχική εντός έδρας νίκη στη League Phase του Europa League, κάτι που έχει να καταφέρει από το 2023.

Ωστόσο, η ομάδα του Φρανκ Εζ αντιμετωπίζει προβλήματα σταθερότητας. Στα τέσσερα τελευταία παιχνίδια της έχει δεχθεί 11 γκολ, ενώ στο πιο πρόσφατο ηττήθηκε με 5-2 από τη Νις. Στον αντίποδα, έχει κερδίσει όλες τις προηγούμενες αναμετρήσεις της με ελληνικές ομάδες στο Europa League.

Σε εξαιρετική κατάσταση ο Ολυμπιακός

Οι «ερυθρόλευκοι» ταξιδεύουν στη Γαλλία με ανεβασμένη ψυχολογία. Μετρούν εννέα συνεχόμενες νίκες και έχουν μόλις μία ήττα στα τελευταία 15 επίσημα παιχνίδια τους. Εξαιρετική είναι και η παρουσία τους εκτός έδρας, καθώς έχουν επικρατήσει στις πέντε τελευταίες εξόδους τους σε όλες τις διοργανώσεις.

Στο Europa League, ο Ολυμπιακός βρίσκεται ανάμεσα στις πέντε ομάδες που έχουν διατηρήσει το απόλυτο των νικών μέχρι την τέταρτη αγωνιστική. Επιπλέον, παραμένει αήττητος στα τελευταία δέκα παιχνίδια του στη φάση των ομίλων ή στη League Phase της διοργάνωσης.

Οι απουσίες και η παράδοση

Η προϊστορία απέναντι σε γαλλικές ομάδες δεν είναι ευνοϊκή για τους Πειραιώτες, καθώς έχουν ηττηθεί στα τρία από τα τέσσερα παιχνίδια τους στο Europa League. Ωστόσο, στην τελευταία επίσκεψή τους στη Γαλλία νίκησαν τη Μαρσέιγ με 1-0 στο Βελοντρόμ.

Για τη Ρεν, αμφίβολη είναι η συμμετοχή του Εστεμπάν Λεπόλ, λόγω προβλήματος στον αστράγαλο, αλλά και του βασικού τερματοφύλακα Μπρις Σαμπά, ο οποίος αντιμετωπίζει τραυματισμό στο πόδι.

Ο Ολυμπιακός καλείται να διαχειριστεί την πίεση μιας δύσκολης εκτός έδρας αναμέτρησης, απέναντι σε μια ομάδα που μπορεί να παρουσιάζει αμυντικές αδυναμίες, αλλά παραμένει ιδιαίτερα ισχυρή στο γήπεδό της.