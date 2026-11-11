Ρόμπερτ Σάντσες: Ο Ισπανός τερματοφύλακας διέλυσε τη Ferrari του αξίας 360.000 ευρώ

Ο Σάντσες γλίτωσε ως εκ θαύματος χωρίς τραυματισμό, αφού έπεσε μετωπικά σε μπαριέρα με ταχύτητα 70 μιλίων την ώρα στη θρυλική πίστα του Νίρμπουργκρινγκ στη Γερμανία.

Σοκαριστικές εικόνες έδειχναν το αγωνιστικό αυτοκίνητο του Σάντσες σε άθλια κατάσταση, με το μπροστινό μέρος της Ferrari του να έχει συνθλιβεί μετά το φρικτό δυστύχημα τη Δευτέρα, περίπου στις 2:30 μ.μ.

Ο Σάντσες, ο οποίος αγωνίζεται ως δανεικός από την Τσέλσι στην Κόμο, είχε ταξιδέψει στη Γερμανία εκμεταλλευόμενος τη διακοπή των πρωταθλημάτων για τις υποχρεώσεις των εθνικών ομάδων. Μάλιστα, η Κόμο πρόκειται να αντιμετωπίσει την ΑΕΚ στις 8 Δεκεμβρίου, στο πλαίσιο της επόμενης αγωνιστικής του Champions League.