Οι ευχές των διεθνών για τα 100 χρόνια της ΕΠΟ
Έναν αιώνα ζωής συμπληρώνει το Σάββατο 14 Νοεμβρίου η Ελληνική Ποδοσφαιρική ομοσπονδία. Το 1926 ιδρύθηκε η ΕΠΟ και ετοιμάζεται να το γιορτάσει με μια σειρά επετειακών εκδηλώσεων.
Η Εθνική ομάδα ποδοσφαίρου προετοιμάζεται ενόψει των δυο κρίσιμων αναμετρήσεων με Ολλανδία (13/11) και Σερβία (16/11) στο φινάλε το Nations League και η Ομοσπονδία έδωσε στη δημοσιότητα βίντεο με τις ευχές των διεθνών για τη συμπλήρωση των 100 χρόνων ιστορία της.
Στο επετειακό βίντεο, ο Γιώργος Μασούρας έδωσε μια ξεχωριστή ευχή για το μέλλον της Εθνικής, λέγοντας: «Στα 102 χρόνια να είμαστε στο Euro».
Οι διεθνείς έστειλαν συνολικά τις ευχές τους, εκφράζοντας την προσδοκία να ακολουθήσουν ακόμη περισσότερες επιτυχίες για το ελληνικό ποδόσφαιρο.
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