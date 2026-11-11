Οι ευχές των διεθνών για τα 100 χρόνια της ΕΠΟ

Έναν αιώνα ζωής συμπληρώνει το Σάββατο 14 Νοεμβρίου η Ελληνική Ποδοσφαιρική ομοσπονδία. Το 1926 ιδρύθηκε η ΕΠΟ και ετοιμάζεται να το γιορτάσει με μια σειρά επετειακών εκδηλώσεων.

Η Εθνική ομάδα ποδοσφαίρου προετοιμάζεται ενόψει των δυο κρίσιμων αναμετρήσεων με Ολλανδία (13/11) και Σερβία (16/11) στο φινάλε το Nations League και η Ομοσπονδία έδωσε στη δημοσιότητα βίντεο με τις ευχές των διεθνών για τη συμπλήρωση των 100 χρόνων ιστορία της.

Στο επετειακό βίντεο, ο Γιώργος Μασούρας έδωσε μια ξεχωριστή ευχή για το μέλλον της Εθνικής, λέγοντας: «Στα 102 χρόνια να είμαστε στο Euro».

Οι διεθνείς έστειλαν συνολικά τις ευχές τους, εκφράζοντας την προσδοκία να ακολουθήσουν ακόμη περισσότερες επιτυχίες για το ελληνικό ποδόσφαιρο.