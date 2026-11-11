Περιστέρι: Υποδέχεται τη Βαρέζε με στόχο το 4/4

Το Περιστέρι υποδέχεται τη Βαρέζε απόψε στις 19:30, στο κλειστό «Ανδρέας Παπανδρέου», με στόχο την τέταρτη διαδοχική νίκη του στο Basketball Champions League.

Η ομάδα του Βασίλη Ξανθόπουλου ξεκινά τον δεύτερο γύρο της φάσης των ομίλων και θέλει να διατηρήσει το απόλυτο στον 4ο όμιλο.

Οι «κυανοκίτρινοι» ολοκλήρωσαν τον πρώτο γύρο με τρεις νίκες σε ισάριθμα παιχνίδια. Τελευταία επιτυχία τους ήταν το εκτός έδρας 80-72 απέναντι στη Μούρθια, για την 3η αγωνιστική. Με αυτό το αποτέλεσμα έκαναν το ιδανικό ξεκίνημα στη διοργάνωση και πλέον θέλουν να συνεχίσουν στον ίδιο ρυθμό.

Απέναντί τους θα βρουν την ιταλική Βαρέζε, η οποία έχει απολογισμό μία νίκη και δύο ήττες. Ωστόσο, η βαθμολογική της θέση δεν σημαίνει ότι αποτελεί εύκολο εμπόδιο. Μάλιστα, την προηγούμενη αγωνιστική έδειξε τις δυνατότητές της, επικρατώντας με το εντυπωσιακό 95-61 της Μπάμπεργκ μέσα στη Γερμανία.

Πέρα από τη συνέχεια της ευρωπαϊκής πορείας, το Περιστέρι έχει έναν ακόμη λόγο να αναζητήσει τη νίκη. Το περασμένο Σάββατο γνώρισε την ήττα με 81-78 από τον Κολοσσό στη Ρόδο, στο πλαίσιο της 6ης αγωνιστικής της Greek Basketball League.