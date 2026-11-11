Ραντεβού με την Ιστορία για την Εθνική Ομάδα

Δυο καθοριστικές αναμετρήσεις, δυο ματς που η Εθνική μας ομάδα ετοιμάζεται να γράψει ιστορία, αν καταφέρει να προκριθεί στα προημιτελικά του Nations League, για πρώτη φορά και μάλιστα στην παρθενική της εμφάνιση στην ελίτ του Ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου.

Πρώτο και πιο κομβικό ματς την Παρασκευή στην «Γιόχαν Κρόιφ Αρένα» του Άμστερνταμ κόντρα στην Ολλανδία. Με νίκη η Εθνική μας ομάδα σφραγίζει το εισιτήριο για τα νοκ άουτ.

Σε περίπτωση ισοπαλίας το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα χρειάζεται νίκη στο τελευταίο ματς με την Σερβία στο «Πανθεσσαλικό στάδιο» για να πάρει την πρόκριση.

Αν ηττηθεί, τότε πρέπει να νικήσει την Σερβία και η Ολλανδία να μην ηττηθεί από την Γερμανία στο φινάλε του ομίλου. Οι πιθανότητες πρόκρισης είναι υπέρ της Εθνικής μας ομάδα, όμως αυτό μένει να το αποδείξει μέσα στον αγωνιστικό χώρο.

Στο πλευρό της «γαλανόλευκης» στην Ολλανδία θα βρίσκονται περισσότεροι από 3000 Έλληνες φίλαθλοι.