Εθνική Γαλλίας: Χωρίς τον Εμπαπέ ενάντια στην Ιταλία

Ο Κιλιάν Εμπαπέ δεν θα είναι διαθέσιμος για τον αγώνα απέναντι στην Ιταλία για την 5η αγωνιστική του Nations League.

Όπως αποκάλυψε η L’ Equipe, ο Γάλλος διεθνής υπέστη θλάση και δεν συμμετείχε στην προπόνηση, που έγινε σήμερα το πρωί.

Σε δημοσίευμά της αναφέρει ότι ο 27χρονος επιθετικός έπαθε θλάση στον οπίσθιο μηριαίο και θα απουσιάζει από το αυριανό ματς της 5ης αγωνιστικής απέναντι στην Ιταλία.

Το γαλλικό μέσο σημειώνει ότι ο Εμπαπέ υπολογίζεται να αγωνιστεί, στην τελευταία στροφή της διοργάνωσης, κόντρα στην Τουρκία στις 15 Νοεμβρίου, καθώς το πρόβλημα που αντιμετωπίζει δεν είναι ιδιαίτερα σοβαρό.

Η Εθνική ομάδα της Γαλλίας αντιμετωπίζει πολλά θέματα τραυματισμών το τελευταίο διάστημα, μιας και οι Τουράμ και Καλουλού έχουν αποχωρήσει από την αποστολή, ενώ ο Τσουαμενί έχει ενοχλήσεις στη βουβωνική χώρα.