Ολυμπιακός: Ψηφίστηκε το νέο «Καραϊσκάκης»

Σε χρυσή εποχή μπαίνει ο Ολυμπιακός , καθώς ψηφίστηκε η ρύθμιση για την ανακατασκευή του «Γ. Καραϊσκάκης»

Με την ψήφιση του νομοσχεδίου από την ολομέλεια της Βουλής άνοιξε και επίσημα ο δρόμος για την υλοποίηση του έργου, που προβλέπει σημαντική αύξηση της χωρητικότητας του «ναού» των ερυθρόλευκων. Στη ρύθμιση περιλαμβάνεται και η παραχώρηση, υπό όρους, της χρήσης, διοίκησης και διαχείρισης του σταδίου για 49 χρόνια.

Μετά την ολοκλήρωση των εργασιών, το φαληρικό γήπεδο θα φιλοξενεί από περίπου 33.500 εως και 52.000 φιλάθλους, ενώ θα εξασφαλιστούν νέες κερκίδες, στέγαστρο, τουλάχιστον 1.800 θέσεις στάθμευσης και σύγχρονες εγκαταστάσεις.

Φωτογραφία: Facebook-Olympiacos FC﻿

Τη χρηματοδότηση του έργου θα αναλάβει η ΠΑΕ Ολυμπιακός, με το ύψος αυτής να αγγίζει τα 250.000.000 ευρώ.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το 65% της επιτρεπόμενης δόμησης θα αφορά αποκλειστικά σε αθλητικές δραστηριότητες. Το 35% θα αξιοποιηθεί κυρίως για εμπορικές χρήσεις, οι οποίες προβλέπουν χώρους εστίασης και αναψυχής, καταστήματα αθλητικών ειδών, γραφεία, χώροι αποκατάστασης αθλητικών τραυματισμών και εγκαταστάσεις πολιτιστικού χαρακτήρα.

Φωτογραφία: Facebook-Olympiacos FC﻿

Μετά την παρουσίαση του νέου “Γ. Καραϊσκάκης”, ο Δ’ Αντιπρόεδρος & Γενικός Διευθυντής της ΠΑΕ Ολυμπιακός, Κώστας Καραπαπάς, είχε αποκαλύψει σε δήλωσή του: «Θα είναι ένα τεχνολογικό θαύμα. Τo LED στην οροφή του γηπέδου είναι 10.000 τετραγωνικά, είναι η μεγαλύτερη οθόνη που υπάρχει σε οποιαδήποτε εγκατάσταση ή εκδηλώσεων. Το συζητούσαμε από τότε που είχαμε παίξει στην Κράσνονταρ. Ήταν κάτι μοναδικό, που σε μάγευε και αυτό θα είναι πιο όμορφο, πιο σύγχρονο και είναι και στις δύο πλευρές του γηπέδου, και μέσα και έξω».

Η νέα «ταυτότητα» του γηπέδου των ερυθρόλευκων